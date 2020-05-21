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Экс-игрок Говерлы вспомнил разговор с Андреем Ворониным о футболе на Закарпатье
Покрутил пальцем у виска
Борис Тащи, украинский легионер немецкого "Санкт-Паули", вспомнил сезон 2013-2014 годов, который он провел в аренде ужгородской "Говерлы", которую тогда возглавлял тренер Вячеслав Грозный.
У Грозного, признает футболист, большое футбольное имя.
Но я у этого человека не сыграл ни секунды за год. А через год уже играл в Бундеслиге. Это реальные факты. Но в "Говерле" я ему не подходил.
Перед вылетом в Ужгород на базе "Динамо" Москва встретил Андрея Воронина. Он говорит: "Куда ты едешь?". Я, одержимый играть в футбол, говорю: "Еду на год в аренду". Он спрашивает: "А куда?". Говорю: "В Ужгород".
Он у виска покрутил пальцем и говорит: "Ты с ума сошел? Какой Ужгород?". Он со своим опытом понимал, что это глупость.
Но я поговорил с Грозным. Он, вроде бы, интеллигентный человек. Я о нем много информации не знал. Он и о родителях моих спрашивал, интересовался. Я чувствовал, что у него есть какое-то понимание футбола ...На первых тренировках, когда мы делали передачи, он [Грозный] мне говорит: "Боря, ты Титов! Боря, ты Титов!".
Прошло 7 туров, а я все в заявку не попадал. В какой-то момент спросил у него: "А у вас Титов в заявку не попадает?".
Потом я и не тренировался даже. На зимний сбор он меня не взял. Позвонил, я как раз в Одессе был, и говорит: "Боря, ты на сбор не едешь. Но у меня есть для тебя вариант: субаренда в Азербайджан". Он, вроде, адекватный, но ...вот так получилось.
Мне 19 лет, я не сыграл в "Говерле" ни секунды, а через год в составе "Штутгарта" дебютировал в Бундеслиге в матче против "Боруссии" Дортмунд.
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