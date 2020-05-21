Экс-игрок Говерлы вспомнил разговор с Андреем Ворониным о футболе на Закарпатье

Борис Тащи, украинский легионер немецкого "Санкт-Паули", вспомнил сезон 2013-2014 годов, который он провел в аренде ужгородской "Говерлы", которую тогда возглавлял тренер Вячеслав Грозный.

У Грозного, признает футболист, большое футбольное имя.

Но я у этого человека не сыграл ни секунды за год. А через год уже играл в Бундеслиге. Это реальные факты. Но в "Говерле" я ему не подходил. Перед вылетом в Ужгород на базе "Динамо" Москва встретил Андрея Воронина. Он говорит: "Куда ты едешь?". Я, одержимый играть в футбол, говорю: "Еду на год в аренду". Он спрашивает: "А куда?". Говорю: "В Ужгород". Он у виска покрутил пальцем и говорит: "Ты с ума сошел? Какой Ужгород?". Он со своим опытом понимал, что это глупость.

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