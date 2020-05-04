Реабилитироваться. Кополовец призвал Шуфрича вложить миллион долларов в футбол Закарпатья

Михаил Кополовец, спортивный директор, футболист "Миная", обратился к бывшему вице-президенту "Говерлы" Александру Шуфричу с призывом вложить миллион долларов в развитие футбола на Закарпатье.

Кополовцу заметили, что Шуфрич очень тепло отзывался о ФК "Минай" и работе Михаила. В ответ Михаил отреагировал очень резко.

"Они много здесь наделали различной хе..ни. С футболистами, контрактами. Во главе с Грозным (Вячеслав Грозный - бывший тренер "Говерлы", - ред.). Один агент подписывал 5 футболистов, куча различных комбинаций ...Они убили футбол в Закарпатье! Подписывали кучу сербов, хорватов ...Их не интересовал закарпатский футбол.

Поэтому то, что говорит Шуфрич тепло ли тепло ...Они покинули клуб банкротом, в долгах. А если тепло относитесь, то возьмите у отца миллион долларов и дайте на развитие закарпатского футбола. Это будет тепло.

А говорить можно много чего, но такого бардака, как они тут наделали ...Никто не смотрел на игроков, подписывали футболиста, а за 2-3 дня могли выгнать, обвинить в сдаче матчей.

Это название, Говерла, у меня с ним очень катастрофическая ассоциация", - признался Михаил Кополовец.