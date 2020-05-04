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Реабилитироваться. Кополовец призвал Шуфрича вложить миллион долларов в футбол Закарпатья

Первая лига
(2 голосов)

За банкрутство "Говерли"

Реабилитироваться. Кополовец призвал Шуфрича вложить миллион долларов в футбол Закарпатья
Новина українською

Михаил Кополовец, спортивный директор, футболист "Миная", обратился к бывшему вице-президенту "Говерлы" Александру Шуфричу с призывом вложить миллион долларов в развитие футбола на Закарпатье.

Кополовцу заметили, что Шуфрич очень тепло отзывался о ФК "Минай" и работе Михаила. В ответ Михаил отреагировал очень резко.

"Они много здесь наделали различной хе..ни. С футболистами, контрактами. Во главе с Грозным (Вячеслав Грозный - бывший тренер "Говерлы", - ред.). Один агент подписывал 5 футболистов, куча различных комбинаций ...Они убили футбол в Закарпатье! Подписывали кучу сербов, хорватов ...Их не интересовал закарпатский футбол.

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Поэтому то, что говорит Шуфрич тепло ли тепло ...Они покинули клуб банкротом, в долгах. А если тепло относитесь, то возьмите у отца миллион долларов и дайте на развитие закарпатского футбола. Это будет тепло.

А говорить можно много чего, но такого бардака, как они тут наделали ...Никто не смотрел на игроков, подписывали футболиста, а за 2-3 дня могли выгнать, обвинить в сдаче матчей.

Это название, Говерла, у меня с ним очень катастрофическая ассоциация", - признался Михаил Кополовец.

Напомним, что судебным решением в 2017 году ФК "Говерла" (Ужгород) был признан банкротом.

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В статье: Михаил Кополовец Вячеслав Грозный Говерла (Ужгород) Александр Шуфрич ФК Минай
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(2 голосов)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.05.2020 в 12:16
откуда у бедного еврея деньги и при чём здесь футбол
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