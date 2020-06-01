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Миколенко: Попов еле зацепил Степаненко. Считаю, что там не было нарушения

Премьер-лига
(2 голосов)

И снова про судейство

Миколенко: Попов еле зацепил Степаненко. Считаю, что там не было нарушения
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от поединка 24-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3).

- Матч с "Шахтером" был первым после длительного перерыва, связанного с карантином. Какие ощущения, как в физическом, так и психологическом плане?

- Что касается физических кондиций, то в первом тайме все было хорошо, но начиная где-то с 70-й минуты начали хватать судороги. Но это нормально, учитывая, какой длительный период прошел с момента приостановки чемпионата. Морально же было приятно наконец-то ощутить игровой ритм. Жаль, что без зрителей, но болельщики устроили нам прекрасное файер-шоу перед заездом на стадион. Честно говоря, у меня мурашки по коже побежали – было очень приятно.

- Повлияло ли то, что довелось играть сразу с "Шахтером"? Может, с другой командой было бы проще возобновлять чемпионат?

- Для меня лично было неважно, с кем играть. Тем более сейчас нет откровенно проходных команд, которые можно на одной ноге обыграть, особенно после настолько длительного перерыва.

- Как обычно в матчах между "Динамо" и "Шахтером" не обошлось без спорных моментов. Судья несколько раз прибегала к системе VAR и смотрела моменты. На твой взгляд, насколько справедливыми были решения рефери?

- Когда забивал Сидорчук, то Попов еле зацепил Степаненко, тем более неумышленно, поэтому я не считаю, что там было нарушение.

- После перерыва ты заметил какие-то изменения в игре "Шахтера"?

- За то время, что я играю в первой команде, рисунок у "горняков" один и тот же. Мы просто в прошлый раз давно с ними встречались, еще осенью, и немного подзабыли, как играть с ними. Но после карантина у них особо ничего не поменялось – они так же, как обычно, играли в свою игру, в короткий и средний пас.

- Насколько сильно повлиял тот факт, что после забитого мяча вы сразу же пропустили?

- Конечно, в любом случае, немного расстроились, что сразу пропустили. До этого у нас было преимущество, но ответный мяч, как мне показалось, "расшевелил" соперника, "горняки" стали больше двигаться и искать моменты. Но я не могу сказать, что пропущенный мяч сильно подкосил нас.

- Второй тайм получился хуже, чем первый, потому что сил не хватило на весь матч?

- Как мы обсуждали в раздевалке после матча, у "Шахтера" сработала первая замена – вместо Коваленко вышел Маркос Антонио, после чего они начали больше контролировать мяч, а мы, наоборот, допускали ошибки даже в простых ситуациях, из-за чего присутствовала нервозность.

- Вчера день рождения был у Георгия Бущана. Как-то поздравляли его?

- Утром, еще на завтраке, тренеры и вся команда поздравили Жору. А после матча уже как-то не до этого было…

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (12)
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ПетроФ (Луцьк)
01.06.2020 в 21:58
Стьопа, за останні роки. з пітбуля перетворився в балерину. Роки ідуть. фізики не хватає. тому бере артистизмом.
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0
-3
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таврия19752009 (симферополь)
01.06.2020 в 22:04
А где у Динамо игроки уровня питбуля(Степаненко)?)))
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+1
0
dp_dp (Ukraine)
01.06.2020 в 22:07
Меня бы больше беспокоила деградация ДК. В том сильном украинском чемпионате образцов например 2011-2016 эта команда занимала бы законное 5-6 место, ничем не сильнее тех же МД или ЧО тех образцов. Команда совершенно безликая, выставь ее даже в Лиге Европы, ты ничем не отличишь ее от Мальм и так далее, если только не увидишь лиц игроков и форму.
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
01.06.2020 в 21:56
"Мы просто в прошлый раз давно с ними встречались, еще осенью, и немного подзабыли, как играть с ними"Занавес:D
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
01.06.2020 в 21:52
Миколенко: Попов еле зацепил Степаненко. Считаю, что там не было нарушения . Вопрос зачем он цеплял Степаненко? У гармаша научился ? Попов сейчас уже напоминает по поведению Гармаша или Рамоса .в Европе будет часто красные получать
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
01.06.2020 в 21:56
Крисчанин, ти як завжди пальцем в небо попадаєш.
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0
-3
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таврия19752009 (симферополь)
01.06.2020 в 22:02
Обзывания оппонента опускает вас на уровень ниже тоесть примитива .по теме сказать не чего? До сих так болит после вчерашнего ?)
0
0
dp_dp (Ukraine)
01.06.2020 в 21:48
Мне кажется, пенальти ставить не стоило. Но есть одно но, у Монзуль такой стиль судейства. Когда Ск Днепр обыграл ДК она тоже раскидала красных карточек оптом двум командам за то, где казалось можно было ограничиться и желтой. Ну вот так она судит. Вопрос в другом, вот на этом моменте свет клином сошелся?Если все сводится к одному спорному моменту там, где одна команда практически чемпион с соответствующей невысокой мотивацией, а вторая борется отчаянно за второе место, то это в общем-то признание откровенной слабости второй команды. Что впрочем и так четко видно, судя по турнирному положению ДК, в этом уж точно не кроты с Монзуль виноваты.
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+2
0
rprohats (Львов)
01.06.2020 в 21:32
Дерево попов зацепил своими ветками...
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+2
-1
филанкрот (donetsk)
01.06.2020 в 21:55
ти правий.Попов дерево
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0
0
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Romerik (YNWA)
01.06.2020 в 21:29
В тому і їх проблема, шо вони зачипилися за один момент і будуть мусолити його ше цілий тиждень, якщо не більше. А те шо в них і після того забитого не було б шансів взяти очки, того шо вониздохли в другому таймі, то вони мовчать.
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
01.06.2020 в 21:53
100%
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+1
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