Миколенко: Попов еле зацепил Степаненко. Считаю, что там не было нарушения

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от поединка 24-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3).

- Матч с "Шахтером" был первым после длительного перерыва, связанного с карантином. Какие ощущения, как в физическом, так и психологическом плане?

- Что касается физических кондиций, то в первом тайме все было хорошо, но начиная где-то с 70-й минуты начали хватать судороги. Но это нормально, учитывая, какой длительный период прошел с момента приостановки чемпионата. Морально же было приятно наконец-то ощутить игровой ритм. Жаль, что без зрителей, но болельщики устроили нам прекрасное файер-шоу перед заездом на стадион. Честно говоря, у меня мурашки по коже побежали – было очень приятно.

- Повлияло ли то, что довелось играть сразу с "Шахтером"? Может, с другой командой было бы проще возобновлять чемпионат?

- Для меня лично было неважно, с кем играть. Тем более сейчас нет откровенно проходных команд, которые можно на одной ноге обыграть, особенно после настолько длительного перерыва.

- Как обычно в матчах между "Динамо" и "Шахтером" не обошлось без спорных моментов. Судья несколько раз прибегала к системе VAR и смотрела моменты. На твой взгляд, насколько справедливыми были решения рефери?

- Когда забивал Сидорчук, то Попов еле зацепил Степаненко, тем более неумышленно, поэтому я не считаю, что там было нарушение.

- После перерыва ты заметил какие-то изменения в игре "Шахтера"?

- За то время, что я играю в первой команде, рисунок у "горняков" один и тот же. Мы просто в прошлый раз давно с ними встречались, еще осенью, и немного подзабыли, как играть с ними. Но после карантина у них особо ничего не поменялось – они так же, как обычно, играли в свою игру, в короткий и средний пас.

- Насколько сильно повлиял тот факт, что после забитого мяча вы сразу же пропустили?

- Конечно, в любом случае, немного расстроились, что сразу пропустили. До этого у нас было преимущество, но ответный мяч, как мне показалось, "расшевелил" соперника, "горняки" стали больше двигаться и искать моменты. Но я не могу сказать, что пропущенный мяч сильно подкосил нас.

- Второй тайм получился хуже, чем первый, потому что сил не хватило на весь матч?

- Как мы обсуждали в раздевалке после матча, у "Шахтера" сработала первая замена – вместо Коваленко вышел Маркос Антонио, после чего они начали больше контролировать мяч, а мы, наоборот, допускали ошибки даже в простых ситуациях, из-за чего присутствовала нервозность.

- Вчера день рождения был у Георгия Бущана. Как-то поздравляли его?

- Утром, еще на завтраке, тренеры и вся команда поздравили Жору. А после матча уже как-то не до этого было…