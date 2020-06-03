Турецкого тренера сватают в киевское Динамо

Турецкие СМИ заговорили о заинтересованности киевского "Динамо" в тренерских услугах специалиста Эрола Булута, который сейчас возглавляет "Аланьяспор".

В стране за Черным морем заметили, что после Классического украинского дерби "Динамо" еще больше отстает от "Шахтера" в УПЛ, а потому, пишет Fotospor, президент клуба Игорь Суркис недоволен Алексеем Михайличенко и ищет нового наставника.

То же издание уверяет, что спортивный директор Владимир Бессонов (в их версии - гендиректор), принес список из потенциальных кандидатур, где первым указанный 45-летний Эрол Булут.

Во время карьеры игрока Булут в 2007-2009 годах выступал в донецком "Металлурге" и там, уверяет Fotospor, выучил украинский язык.

У Эрола Булута летом заканчивается контракт с "Аланьяспором", который сейчас находится на 6 позиции в Суперлиге Турции. На тренера, говорят, претендует "Фенербахче", который занимает 7 позицию в турнирной таблице.