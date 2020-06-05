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Йовичевич выделил игрока молодежной команды Динамо Киев, который ему больше всего понравился

Премьер-лига
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В противостоянии Юношеской лиги УЕФА U-19 - Киева и Загреба

Йовичевич выделил игрока молодежной команды Динамо Киев, который ему больше всего понравился
Новина українською

Главного тренера "Динамо" Загреб Игоря Йовичевича, который до недавнего времени возглавлял юношескую команду клуба, спросили о противостоянии в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА с киевским "Динамо".

На тот момент я видел команду, которая до автоматизма довела действия в фазе атаки. Работала по системе 4-1-4-1, четко был организован прессинг, кто идет на кого, на которого из центральных защитников Исаенко идет первый в прессинг.

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Киевляне играли дома, играли агрессивно. Перед игрой мы симулировали такую ​​же команду, как "Динамо" с его высоким прессингом. Искали пути, как играть в футбол против них. Потому что есть риск, что первая линия прессинга отбирает мяч и получаешь атаку в 50 метрах к своим воротам.

Понравилось, что я увидел на поле не анархию, а хорошо организованную команду. Очень опасную в контратаках с очень вертикальным футболом.

И Исаенко, и Цитаишвили - оба игрока, понравились ....Но был еще левый крайний форвард. Очень быстрый ... Артем Шулянский.

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В статье: Игорь Йовичевич Динамо (Киев) Юношеская Лига УЕФА Георгий Цитаишвили Артём Шулянский Евгений Исаенко
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Источник:
Бомбардир

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