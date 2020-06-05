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Шахтер - Десна: Где покажут онлайн видео матча УПЛ

Премьер-лига
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Где 06.06.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на НСК Олимпийский

Шахтер - Десна: Где покажут онлайн видео матча УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Джентльменское соглашение в непростых условиях - "Шахтер" и "Десна" договорились провести матч в Киеве. Наверное, оптимальное решение, соперникам так будет легче готовиться к матчу без лишних потерь и рисков. Дончане последние годы базируются в Киеве, очевидно, что во время пандемии Ковид-19 удобнее и безопаснее проводить игры рядом с базой.

А черниговцы - ближайшие соседи столицы, - после противостояния с "Колосом" в прошлом туре они решили не возвращаться домой, соблюдая карантин. В Киеве подопечные Рябоконя провели последние тренировки. Посмотрим, насколько это выгодно окажется номинальным гостям и как поможет номинальным хозяевам.

УПЛ. 26-й тур

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный судья: Сергей Бойко (Одесская область)

Шахтер Донецк 17:00 Десна Чернигов

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи 6 июня, в 17:00 по киевскому времени.

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка

Шахтер - Десна: Где покажут онлайн видео матча УПЛ - изображение 1
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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол
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