Известны стартовые составы на матч Олимпик - Мариуполь

Второй игровой день 25-го тура УПЛ начнется в Киеве на поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского. "Олимпик" принимает земляков из Донбасса - "Мариуполь" - в столице Украины. Стали известны стартовые составы команд на поединок:

Олимпик: Кичак - Н. Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко - Цымбалюк - Балашов, Романовский, Политыло, Тейшейра - Шахаб.

Запасные: Бетим, Снурницын, Ксенз, Е. Пасич, Завийский, Вербный, Кравчук, Чогадзе, Баланюк.

Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Быков, Дава - Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов - Кулаков, Топалов.

Запасные: Поспелов, Муравский, Яворский, Чурко, Корниенко, Кащук, Фомин, Дудик, Тищенко.

Матч Олимпик - Мариуполь начнется в 14:00 по киевскому времени.