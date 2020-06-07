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Известны стартовые составы на матч Олимпик - Мариуполь

Премьер-лига
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Все сильнейшие сыграют в матче

Известны стартовые составы на матч Олимпик - Мариуполь
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Второй игровой день 25-го тура УПЛ начнется в Киеве на поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского. "Олимпик" принимает земляков из Донбасса - "Мариуполь" - в столице Украины. Стали известны стартовые составы команд на поединок:

Олимпик: Кичак - Н. Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко - Цымбалюк - Балашов, Романовский, Политыло, Тейшейра - Шахаб.

Запасные: Бетим, Снурницын, Ксенз, Е. Пасич, Завийский, Вербный, Кравчук, Чогадзе, Баланюк.

Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Быков, Дава - Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов - Кулаков, Топалов.

Запасные: Поспелов, Муравский, Яворский, Чурко, Корниенко, Кащук, Фомин, Дудик, Тищенко.

Матч Олимпик - Мариуполь начнется в 14:00 по киевскому времени.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк)
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