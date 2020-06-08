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Миколенко объяснил "рыбацкое" празднование гола в ворота Александрии
Договоренность с Шапаренко и Сухоручко
Левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко спросили об оригинальном празднования своего гола в матче 25 тура УПЛ с "Александрией" (5:1).
Виталий жестами показал, как ловил рыбу.
Таким образом я радовался, поскольку очень люблю рыбалку. Кроме того, мы с Колей Шапаренко и Даниилом Сухоручко договорились именно так праздновать взятие ворот.
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Источник:Динамо
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