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Миколенко объяснил "рыбацкое" празднование гола в ворота Александрии

Премьер-лига
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Договоренность с Шапаренко и Сухоручко

Миколенко объяснил "рыбацкое" празднование гола в ворота Александрии
Новина українською

Левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко спросили об оригинальном празднования своего гола в матче 25 тура УПЛ с "Александрией" (5:1).

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Виталий жестами показал, как ловил рыбу.

Таким образом я радовался, поскольку очень люблю рыбалку. Кроме того, мы с Колей Шапаренко и Даниилом Сухоручко договорились именно так праздновать взятие ворот.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Виталий Миколенко
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Источник:
Динамо

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