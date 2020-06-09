Замена Мораесу, не типичная Александрия, герой Львова. Эксперты о 25-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший главный арбитр ФИФА Сергей Шебек делятся своими впечатлениями от матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Заря" - "Колос" 1:0

Александр Севидов: В первом тайме "Колос" выглядел очень слабым и неубедительным соперником для "Зари". Они не нанесли ни одного удара, не то что в створ, даже в их сторону, так как не было выходов в атаку. Видимо, все эмоции оставили в прошлой игре, поэтому смотрелись уставшими, чувствовалась некая нервозность.

"Заря" забила мяч вследствие позиционной ошибки обороны "Колоса", да и Гавриш с таким опытом дал легко себя обыграть в штрафной площади. Это недопустимо для его уровня футболиста. Хозяева имели подавляющее преимущество, хотя создали не так много моментов. Мы не увидели того куража, который часто присутствовал в их матчах. Игроки луганчан были быстрее во всем и это факт. Не побоюсь предположить, что и в командной скорости, и по тех скоростных футболистах, которые есть у "Зари" - она находится на одном уровне с "Шахтером".

Видимо, в перерыве Костышин немного накачал своих подопечных, и во втором тайме пошла борьба на каждом участке поля, появились эмоции, начались локальные единоборства, где никто не хотел уступать. "Колос" немного завелся, создав пару полумоментов. Но это все быстро рухнуло после удаления Кожушко. "Заря" какое-то время по инерции атаковала, а затем успокоилась, остановились и позволили ковалевцам нанести подряд три удара. И получили для себя нервозную концовку матча.

Команде Скрипника, играя в большинстве, имея в своем активе футболистов по уровню выше, чем у "Колоса", не позволительно заканчивать таким образом поединок. Хорошо, что не получили, как мы говорим, случайный гол. "Заря" наиграла на победу и заслуженно ее добыла, хотя это была не лучшая ее игра. То же можно сказать и о "Колосе". Задачу выполнили, попав в ТОП-6, может, потеряли турнирную мотивацию. Но ведь в Киеве против "Десны", несмотря на поражение, выглядели достойно. В Запорожье мы этого не увидели.

"Шахтер" - "Десна" 3:2

Сергей Шебек: Глядя на счет и не видев игру, можно предположить, что поединок был упорным и держал интригу до конца. Но это не так. В очередной раз (фактически после каждого матча) мы говорим, что "Шахтер" обыграл своего оппонента на классе и за счет индивидуального мастерства, которое намного выше, чем у остальных команд УПЛ. В этом матче "горняки" опять показали и подтвердили это, без проблем разобравшись с "северянами".

Если суммировать не реализованный пенальти и все созданные голевые моменты "Шахтером", то игра должна была закончиться со счетом 6:2 или 7:2. Это при том, что Пихаленок подарил гол черниговцам. Подопечные Каштру играли по принципу, мы забьем вам, сколько захотим, а вы нам сколько сможете. Уже с первых минут донетчане обрушили всю атакующую мощь на защитные редуты гостей. На 3-й минуте Фернадно не забил, выручил Паст, но уже через минуту бразильский легионер все же расписался в воротах. Нужно сказать, что Фернандо безболезненно заменил Мораеса в нападении, показав, что у него есть хороший потенциал, стать игроком основного состава.

В первом тайме моменты у ворот "Десны" возникали с частой периодичностью. Нет смысла их перечислять. Нельзя сказать, что гости сидели в глухой обороне. Старались атаковать, что иногда неплохо получалось. В одной из атак заработали право на одиннадцатиметровый удар и ушли на перерыв с достойным счетом 1:2.

Вторая половина проходила по тому же сценарию: "Шахтер" атакует, создает моменты, забивает, а "Десна" старается, но мало, что получается. А почему? Потому что мяч был все время под контролем "горняков", которые заставляют тратить силы соперника, чтобы организовать атаку. У "Шахтера" настолько налажено забегание на скорости за спину защитникам, с продольным пасом от партнера, что соперники ничего не могут противопоставить этому. Как пример, "Шахтер" на 68-й минуте провел блестящую атаку: Тайсон классным пасом вывел Марлоса на ход в штрафную, тот технично обыграл вратаря, бил в пустые ворота, но Мостовой вынес мяч с ленточки. Забей, а это был 100 процентный момент, и Марлос оформил бы хет-трик.

В концовке матча "Десна" немного встрепенулась, воспользовавшись грубой ошибкой Пихаленка, сократила счет. И могла даже рассчитывать на элемент случайности, чтобы сравнять счет. Убедительна и красивая победа "Шахтера", приблизившая их формально, ибо они давно уже чемпионы, к очередным золотым медалям. Есть "Шахтер", а есть остальные команды.

"Олимпик" - "Мариуполь" 2:2

Александр Севидов: Равная игра и ничейный результат соответствовал силам команд. "Олимпик" больше расстроился такому исходу, так как два раза вел в счете. А "Мариуполь" проявил характер, сумев при этом отыграться, и доволен такой концовкой. Нужно учитывать, что это была первая игра для азовцев. Было видно, что им не хватает игрового тонуса. Ни одна команда не наиграла на победный результат. Хотя хозяева в компенсированное время второго тайма могли бы вырвать такую нужную для них победу. В дуэли Пасич – Гальчук вратарь был лучшим, спас от верного гола. Также на 48-й минуте голкипер здорово действовал и против Балашова. За эти два момента он - лучший в составе "Мариуполя".

Футбол в исполнении команд не впечатлил, но по одному очку они заработали. Не было быстрых и кинжальных скоростных атак, видимо жара повлияла на активность игроков, поэтому команда играли в среднем темпе, где "Мариуполь" больше владел территорией, а "Олимпик" создал больше моментов.

"Динамо" - "Александрия" 5:1

Александр Севидов: Никто не ожидал такой крупной победы киевского "Динамо"! При равной игре в первом тайме индивидуальные ошибки игроков обороны "Александрии" привели к двум одиннадцатиметровым ударам в их ворота, это и предопределило дальнейший ход событий. Киевляне в начале игры повели в счете 2:0 - это придало им немалой уверенности. Правда, Кадири в безобидной ситуации привез уже себе пенальти. Для меня непонятно, в какой футбол он играет. Много ошибается, все делает на нервах, постоянно на грани фола, что несет опасность в его действиях.

В первом тайме александрийцы мало в чем уступали хозяевам. Да, киевляне владели инициативой, но турнирное положение заставляло их действовать с первых минут очень активно. Команды кроме голов с "точки" создали по одному полумоменту. Все перевернулось после удаления Дубры, который в этом матче сыграл очень неудачно. "Динамо" сполна воспользовалось численным преимуществом. "Александрия" потеряв защитника, рассыпалась играя в обороне, получив третий мяч, а "динамовцы", поймав кураж, добили соперника.

Подопечные Шарана просто сдали позиции, что на них не похоже. Несмотря на пять забитых мячей, все равно очень остро у Киева наблюдается проблема форвардов. Соль хоть и вышел при счете 3:1, ничем себя не проявил, видимо, "Динамо" - это не его команда. Русин старается делать большой объем работы, цепляется, но для такого клуба как "Динамо" ему нужно еще очень много работать, чтобы заявить о себе как о лидере команды. Что понравилось у "Динамо", так это их настрой на игру и желание во что бы то ни стало победить, чего они и заслуженно добились. Если буду выходить на каждый поединок с таким настроением, то шансы завоевать втрое место будут высоки.

"Львов" - "Днепр-1" 1:2

Александр Севидов: Если в предыдущей игре в Полтаве "Львов" добился ничьей за счет случайности, то в Днепре команда выглядела совсем по-другому. Она показала качественный, а главное осмысленный футбол и выглядела симпатично. Расчет строился на жесточайшей дисциплине на своей половине поля, и надо отдать должное наставнику Меликяну, который заставил даже бразильцев отрабатывать на оборону с последующими контратаками. Так и забили первый мяч. После шедевра Сарнавского, потянувшего "мертвый" мяч из девятки, организовали быструю контратаку, где Шина технично с подкруткой положил снаряд в угол. Днепрянам удалось сравнять счет, что говорит о равенстве в первом тайме, кроме голов команды не создали много моментов.

Во втором тайме "Днепр-1" прибавил, завладел территориальным преимуществом, начал ближе играть к воротам "Львова", создавал давление и увеличил количество ударов, но вратарь львовян Сарнавский играл безупречно. Его смело можно назвать лучшим игроком матча. Отметим два опасных удара Булецы в один и тот же угол, но вратарь был на высоте, совершив два сейва.

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На данный момент подбор футболистов у днепрян лучший, чем у львовян. Благодаря удачным заменам, которые смогли поддержать темп игры, команда Михайленко добилась успеха. Несмотря на поражение, "Львов" показал хорошую организацию игры и не заслуживал потери трех очков. Ничья была бы логичным исходом.