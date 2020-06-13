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Монзуль за такое удаляет – и в почете. А будет ли наказан Балакин за не удаление Кендзеры?

Премьер-лига
(2 голосов)

Последовательность? Это не сильное качество Комитета арбитров

Монзуль за такое удаляет – и в почете. А будет ли наказан Балакин за не удаление Кендзеры?
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучано Лучи публично не оценивал работу Екатерины Монзуль в матчах "Днепр-1" - "Динамо" (20-й тур УПЛ) и "Десна" - "Заря" (22-й тур УПЛ). Впрочем, поскольку Екатерина сейчас в почете, - получает назначения на топ-матчи ("Шахтер" - "Динамо", полуфинал Кубка Украины), логично предположить, что её решения в тех играх Комитет арбитров оправдал.

Тогда, напомним, были аж четыре удаления – по два в каждом из упомянутых поединков.

Вот они.

"Днепр-1" - "Динамо". Удаление Буяльского

"Днепр-1" - "Динамо". Удаление Полевого

"Десна" - "Заря". Удаление Гуцуляка

"Десна" - "Заря". Удаление Лунёва

А вот – момент с матча "Заря" - "Динамо", когда Томаш Кендзёра "въехал" в ноги Богдану Михайличенко. Сначала сыграл в мяч? Екатерина Монзуль на это обстоятельство внимание не обращала.

"Заря" - "Динамо". Момент с участием Кендзёры и Михайличенко

Балакин справедливо удалил Цвека, однако почему ранее ограничился лишь желтой карточкой в эпизоде с участием Кендзёры и Михайличенко? По логике Монзуль, которую Комитет арбитров, судя по назначениям Екатерины, разделяет, это должна была быть красная. Возникает логичный вопрос: если Екатерину за подобные удаления поощряют, то накажут ли отстранением Николая Балакина за не удаление поляка?

Посмотрим.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Николай Балакин Екатерина Монзуль
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
13.06.2020 в 19:46
Белоголубое сердце Балакин унаследовал от деда...))) Явный пенальти не назначает и странный исход просмотра ВАР... но ведь все примерно это и ожидали . А Заря без зарплаты с марта или как ???? Это так, к слову... может быть просто 60 минут цену набивали ... посмотрим завтра на работу Арановского...
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+1
0
lir1205 (Запорожье)
13.06.2020 в 19:45
все правильно решил судья, оба шли на мяч но Киндзера не играл грубо, посмотрите по-кадрово!
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0
-2
Kristo (Львов)
13.06.2020 в 19:43
Там и карточку было давать не за что
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+1
-1
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Инспектор ( )
13.06.2020 в 19:40
Да, это удаление. Но и Балакина надо понять-задание было чтобы флагман выплыл
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+3
-4
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Hugo64 (PARIS)
13.06.2020 в 19:37
именно два ключевых эпизода в первом тайме может и повлияло на дальнеейшеее- это пенальти и не удаление кендзёры--- а так всё почти прекрасно
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+2
-3


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