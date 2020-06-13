Монзуль за такое удаляет – и в почете. А будет ли наказан Балакин за не удаление Кендзеры?

Лучано Лучи публично не оценивал работу Екатерины Монзуль в матчах "Днепр-1" - "Динамо" (20-й тур УПЛ) и "Десна" - "Заря" (22-й тур УПЛ). Впрочем, поскольку Екатерина сейчас в почете, - получает назначения на топ-матчи ("Шахтер" - "Динамо", полуфинал Кубка Украины), логично предположить, что её решения в тех играх Комитет арбитров оправдал.

Тогда, напомним, были аж четыре удаления – по два в каждом из упомянутых поединков.

Вот они.

"Днепр-1" - "Динамо". Удаление Буяльского

"Днепр-1" - "Динамо". Удаление Полевого

"Десна" - "Заря". Удаление Гуцуляка

"Десна" - "Заря". Удаление Лунёва

А вот – момент с матча "Заря" - "Динамо", когда Томаш Кендзёра "въехал" в ноги Богдану Михайличенко. Сначала сыграл в мяч? Екатерина Монзуль на это обстоятельство внимание не обращала.

"Заря" - "Динамо". Момент с участием Кендзёры и Михайличенко

Балакин справедливо удалил Цвека, однако почему ранее ограничился лишь желтой карточкой в эпизоде с участием Кендзёры и Михайличенко? По логике Монзуль, которую Комитет арбитров, судя по назначениям Екатерины, разделяет, это должна была быть красная. Возникает логичный вопрос: если Екатерину за подобные удаления поощряют, то накажут ли отстранением Николая Балакина за не удаление поляка?

Посмотрим.