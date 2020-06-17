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Суркис: У меня нет никаких политических взглядов. Считаю, что войну надо прекратить

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнения и взгляды братьев Суркисов несколько разнятся

Суркис: У меня нет никаких политических взглядов. Считаю, что войну надо прекратить
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, что его политические взгляды отличаются от взглядов его брата Григория, который является депутатом Верховной Рады от партии ОПЗЖ.

- "Динамо" всегда позиционировало себя как патриотический клуб. При этом, ваш брат в партии не очень патриотичного направленнности. У вас разные политические взгляды?

- У меня нет никаких политических взглядов. Я считаю, что войну надо прекратить.

- А против кого мы воюем?

- Мы воюем против России.

- Но партия, в которой ваш брат, этого не признает.

- Но я не брат, я высказываю свое мнение. Если там мы уберем российских наемников, может это не сама армия, но наемников, нам будет проще вернуть наши земли.

И в политику не пошел и не пойду, потому что не хочу врать. А там все врут.

- И ваш брат?

- Наверное и мой брат, там, где это выгодно. Но так оно устроено. Так оно работает, причем везде, и во Франции и у нас.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
18.06.2020 в 00:17
Молодец, отдай Крым,Донбасс, Юг и Восток и все будет окей. Через какое то время и остальной Украины не будет
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0
-1
Думитреску (Новомосковск)
18.06.2020 в 00:53
Это ты о чем? Сюркис то тут при чём? Эта твоя реплика к татарину.
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0
0
Думитреску (Новомосковск)
18.06.2020 в 00:16
Не поклонник Сюркися-младшего, но сказал неплохо, откровенно. Плюсую!
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0


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