Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: У меня нет никаких политических взглядов. Считаю, что войну надо прекратить
Мнения и взгляды братьев Суркисов несколько разнятся
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, что его политические взгляды отличаются от взглядов его брата Григория, который является депутатом Верховной Рады от партии ОПЗЖ.
- "Динамо" всегда позиционировало себя как патриотический клуб. При этом, ваш брат в партии не очень патриотичного направленнности. У вас разные политические взгляды?
- У меня нет никаких политических взглядов. Я считаю, что войну надо прекратить.
- А против кого мы воюем?
- Мы воюем против России.
- Но партия, в которой ваш брат, этого не признает.
- Но я не брат, я высказываю свое мнение. Если там мы уберем российских наемников, может это не сама армия, но наемников, нам будет проще вернуть наши земли.
И в политику не пошел и не пойду, потому что не хочу врать. А там все врут.
- И ваш брат?
- Наверное и мой брат, там, где это выгодно. Но так оно устроено. Так оно работает, причем везде, и во Франции и у нас.