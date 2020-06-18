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Игорь Суркис обвиняет в проблемах с Жерсоном Родригесом нескольких человек

Премьер-лига
(1 голосов)

Хацкевича, Шаблия, Красникова и ...Михайличенко?

Игорь Суркис обвиняет в проблемах с Жерсоном Родригесом нескольких человек
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Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о трансфере в киевский клуб вингера сборной Люксембурга Жерсона Родригеса в августе 2019 (сейчас он - в аренде турецкого "Анкарагюджю").

Суркис заявил, что люксембургский легионер был кандидатурой тогдашнего главного тренера Александра Хацкевича.

Он настаивал на его покупке. Как сейчас помню, говорил, что может сыграть на 4 позициях: справа, слева, под нападающим и центрфорвардом. Но Хацкевичу нужно было для начала знать и его личностные качества. Не мне этим надо было заниматься - я должен платить деньги.

У футболиста, как признал Суркис, возникли проблемы с алкоголем. Они были и раньше, об этом говорил экс-динамовец Горан Саблич, который в свое время тренировал Жерсона в молдавском "Шерифе".

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Это вопрос к Шаблию [агент Родригеса]. Это очень серьезный прокол. Правильно говорит Саблич: "Вы же могли мне позвонить!". А Саблич был нашим футболистом. Но этим должен менеджмент заниматься, а не президент клуба!

И вице-президент клуба Евгений Красников, вспомнил Суркис, сомневался в трансфере испанца Франа Соля, но не по Жерсона Родригеса.

Президент "Динамо" отметил, что главная претензия к Родригеса - не нарушение режима, а игра.

Пусть он нарушает режим, но пусть выходит и забивает 2-3 мяча в каждом матче.

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В статье: Игорь Суркис Евгений Красников Горан Саблич Динамо (Киев) Вадим Шаблий Фран Сол Франсиско Соль Жерсон Родригес
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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cavo888
18.06.2020 в 10:56
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