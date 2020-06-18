Мариуполь продлил контракт с голкипером

"Мариуполь" продлил контракт с 22-летним голкипером Артемом Поспеловым.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, что Поспелов является воспитанником академии "Шахтера". В "Мариуполь" перешел в 2017 году. С прошлого сезона Артем стал привлекаться к тренировкам за основную команду и на данный момент провел за первую команду азовцев 1 матч.