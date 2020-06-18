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Мариуполь продлил контракт с голкипером

Премьер-лига
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Артем Поспелов остается в команде до лета 2023 года

Мариуполь продлил контракт с голкипером
Новина українською

"Мариуполь" продлил контракт с 22-летним голкипером Артемом Поспеловым.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, что Поспелов является воспитанником академии "Шахтера". В "Мариуполь" перешел в 2017 году. С прошлого сезона Артем стал привлекаться к тренировкам за основную команду и на данный момент провел за первую команду азовцев 1 матч.

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В статье: ФК Мариуполь Артем Поспелов
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Источник:
ФК Мариуполь

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