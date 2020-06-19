Кополовец: Динамо Алиева и Милевского было сильнее нынешнего

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец сравнил нынешние львовские "Карпаты" с командой Олега Кононова, в которой он сам играл.

"Что тут сравнивать? Тогда другие футболисты были, другой уровень. Тогда "Динамо" Киев сильнее было, чем сейчас. И все команды были сильные, и "Карпаты" при Кононове в том числе. Это был совсем другой уровень игры, и футболисты были другого уровня.

Сейчас уровень чемпионата упал. Сейчас в "Динамо" много футболистов, которые не играли бы в той команде, в которой были Алиев и Милевский, а также, например, бразильцы там были сильные.

Цыганков? Это на данный момент лидер "Динамо". А тогда Алиев и Милевский были футболистами сборной Украины. И ярко, мощно они выступали. Вы посмотрите их игры. Это сейчас они блогеры. Послушайте, что Милевский - плохой футболист? Он - шикарный футболист! Я говорю об их лучших годах.

Алиев - тот с сорока метров забивал! В "Локомотив" его забрали, в "Анжи" играл. А Милевский, как он действовал накоротке? У него не было какой-то скорости. Но как он видел поле, как он обыгрывал корпусом. А сейчас в "Динамо" Буяльский очень приличный игрок, очень вырос.

Вербич? Он другого плана исполнитель. Вербич — хороший игрок. Я не говорю, что Киев вообще никакой. Я просто говорю, что то "Динамо" было сильнее, на мой взгляд. То "Динамо" реально что-то выигрывало, они с "Шахтером" еще бодались. Сейчас же вообще без шансов.

Еще помню, Срна с Алиевым постоянно на поле устраивали зарубы, у них там между "Динамо" и "Шахтером" реально была заруба. А сейчас и "Шахтер" не самый сильный. Вспомните тот "Шахтер": Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо, Мхитарян", - сказал Кополовец.