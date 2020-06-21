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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Видео LIVE трансляция одного из главных матчей тура

Десна - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап. 27-й тур
21 июня. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30
"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)

Трансляция "УНІАН" (по подписке)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Оба соперника в настоящий момент делят третью строчку и в случае победы получают шанс как минимум продолжить гонку за "Динамо" или даже догнать киевлян по набранным очкам. По ходу текущего сезона оппоненты обменялись двумя домашними победами. "Десна" в каждом поединке после карантина забивает минимум по два гола, а "Заря" пока чередует победы с поражениями.

Смотрите онлайн видео из Чернигова прямо в этой новости в плеерах канала "УНІАН" (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный) и Youtube-канала FootballHub (бесплатно).

Если у вас нет возможности увидеть видеотрансляцию встречи, вы всегда можете отслеживать ход поединка в текстовом онлайне на UA-Футбол здесь. Вместе с нашей трансляцией вы точно не пропустите ни одного события в игре.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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