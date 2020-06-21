Десна - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Favbet-лига. Второй этап. 27-й тур

21 июня. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:30

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)

Трансляция "УНІАН" (по подписке)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Оба соперника в настоящий момент делят третью строчку и в случае победы получают шанс как минимум продолжить гонку за "Динамо" или даже догнать киевлян по набранным очкам. По ходу текущего сезона оппоненты обменялись двумя домашними победами. "Десна" в каждом поединке после карантина забивает минимум по два гола, а "Заря" пока чередует победы с поражениями.

Смотрите онлайн видео из Чернигова прямо в этой новости в плеерах канала "УНІАН" (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный) и Youtube-канала FootballHub (бесплатно).

Если у вас нет возможности увидеть видеотрансляцию встречи, вы всегда можете отслеживать ход поединка в текстовом онлайне на UA-Футбол здесь. Вместе с нашей трансляцией вы точно не пропустите ни одного события в игре.