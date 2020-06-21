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Тете: В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство - я очень счастлив

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец прокомментировал победу "горняков" в УПЛ

Тете: В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство - я очень счастлив
Новина українською

Вчера, в матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.

Вингер "горняков" Тете вышел в этой встрече на замену и сделал дубль.

Бразилец в эфире программы "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1" поделился мыслями после победы в УПЛ.

"Я очень счастлив. Благодарю Бога за эту возможность, что я смог помочь команде, забить два гола, которые принесли победу. Конечно, это не может не радовать.

В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство – конечно же, я очень счастлив. Буду работать. Думаю, я на правильном пути. Буду продолжать в том же духе", - рассказал Тете.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Тете
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Источник:
"Футбол NEWS"
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Комментарии (1)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.06.2020 в 18:43
Через 3-4 года перейдёт в какой-нибудь еврогранд.
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