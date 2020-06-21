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Тете: В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство - я очень счастлив
Бразилец прокомментировал победу "горняков" в УПЛ
Вчера, в матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.
Вингер "горняков" Тете вышел в этой встрече на замену и сделал дубль.
Бразилец в эфире программы "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1" поделился мыслями после победы в УПЛ.
"Я очень счастлив. Благодарю Бога за эту возможность, что я смог помочь команде, забить два гола, которые принесли победу. Конечно, это не может не радовать.
В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство – конечно же, я очень счастлив. Буду работать. Думаю, я на правильном пути. Буду продолжать в том же духе", - рассказал Тете.