Тете: В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство - я очень счастлив

Вчера, в матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.

Вингер "горняков" Тете вышел в этой встрече на замену и сделал дубль.

Бразилец в эфире программы "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1" поделился мыслями после победы в УПЛ.

"Я очень счастлив. Благодарю Бога за эту возможность, что я смог помочь команде, забить два гола, которые принесли победу. Конечно, это не может не радовать.

В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство – конечно же, я очень счастлив. Буду работать. Думаю, я на правильном пути. Буду продолжать в том же духе", - рассказал Тете.