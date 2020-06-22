Милько: Человек пришел, тебя за 90 минут убил, все твои старания попусту

Полузащитник "Колоса" Вадим Милько прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура УПЛ с "Динамо" (1:2).

– По горячим следам не хочется сейчас наговорить каких-то глупостей. Ты готовишься неделю, работаешь. Человек пришел, тебя за 90 минут убил, все твои старания получаются попусту. Надо смотреть, будет пища для размышления нашим экспертам. Психологически, честно говоря, это очень тяжело до забитого пенальти. Ну это "Динамо", я все понимаю, конечно, но извините... Будем смотреть, пусть эксперты смотрят. Я сейчас по горячим следам, нужно видео глянуть. По игре человек не может взять на себя ответственность – раз момент, второй момент. Это превращается в какой-то цирк.

- По эпизодам с пенальти: что вы видели? Что говорят партнеры?

– Это не то что моя команда "Колос" – мы заработали два чистых пенальти. Даже ВАР не смотрели. По поводу пенальти в наши ворота. Я арбитру сказал: "Ты еще свой момент найдешь", когда ВАР смотрел и не поставил пенальти. Блин, это смешно.

Мне приятно за команду, что мы дали бой, сражались, выглядели достойно, а пусть все это будет на их совести. Я за свою команду хочу говорить, а не о "Динамо" или судействе. Обидно конечно.

- Первый тайм был спокойным, во втором уже куча пенальти.

– Вам показалось со стороны, что спокойный. Бушевали эмоции на поле. Весь первый тайм прошел на стыках, никто не хотел уступать. Во втором пошли атаки, наверное, мы заслужили свои пенальти. Мы свои моменты не забили. Где-то мы виноваты в своей нереализации, Киев забил, с чем я их и поздравляю.