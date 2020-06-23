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Руслан Костышин извинился за свое поведение, но назвал арбитров супругами
"Возможно"
На послематчевой пресс-конференции наставник ковалевцев Руслан Костышин прокомментировал судейство в игре 27 тура УПЛ с "Динамо" (1:2).
Сам тренер во время матча вел себя очень эмоционально, а после игры пошел к главному рефери Сергея Бойко и что-то ему доказывал - за это получил желтую карточку.
Я в первую очередь хочу извиниться за свое поведение на бровке у поля. Потому что главный тренер не может так себя вести. Но на это были причины, ведь ты не можешь себя сдерживать, когда происходит такой бардак. Я даже эпитетов не могу подобрать. Хочется такое сказать, что журналисты потом "запикают" в видео.
У нас каждая игра достойная. И если вернуться к "Шахтеру", то тот гол пропустили после нарушения соперников. Ребята молодцы, я ребятам не могу что-то сказать. Хотя хочется, чтобы футболисты, которые выходят чисто один на один с голкипером, забивали, реализовывали такие моменты. Хочется, чтобы мы не привозили удаления. Всегда можно найти претензии к своим футболистам. Но мы достойно выглядим в первой шестерке - да, мы пока не выиграем, но наши победы еще впереди.
Я могу прокомментировать только два пенальти, которые мы заработали. Ибо пенальти, что мы заработали - там ВАР не смотрели. Затем еще один пенальти, и удаление Петрова - я не видел. Было пенальти, который Бойко поставил и отменил. А вообще, смотрите - судья в первом пенальти стоит на поле и 5 минут решает. Затем смотрит эпизодов 6-7 у ВАРа. Он смотрит, что-то ищет, но не может ничего найти, и отменяет пенальти.
Затем наступает очередь следующего пенальти - он прибегает к ВАР, и за один эпизод решает, что там был пенальти. И там человек поскользнулся, и сами игроки "Динамо" признают, что там пенальти не было, и динамовцам самым стыдно за то, как все произошло. И футболисты «Динамо» - они молодцы, они идут и говорят - "нам такого не нужно, не нужно такой помощи. Возможно, мы играли не очень, но возможно мы бы дожали вас, и дожали честно". А эти пенальти - это позор! Не может судить четыре арбитра ВАР на всю Украину. Арановский подсказывает Бойко - Бойко подсказывает Арановскому. Друг другу нашепчут. Возможно, они супруги, возможно проживают вместе, я не знаю.