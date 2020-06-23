Руслан Костышин извинился за свое поведение, но назвал арбитров супругами

На послематчевой пресс-конференции наставник ковалевцев Руслан Костышин прокомментировал судейство в игре 27 тура УПЛ с "Динамо" (1:2).

Сам тренер во время матча вел себя очень эмоционально, а после игры пошел к главному рефери Сергея Бойко и что-то ему доказывал - за это получил желтую карточку.

Я в первую очередь хочу извиниться за свое поведение на бровке у поля. Потому что главный тренер не может так себя вести. Но на это были причины, ведь ты не можешь себя сдерживать, когда происходит такой бардак. Я даже эпитетов не могу подобрать. Хочется такое сказать, что журналисты потом "запикают" в видео. У нас каждая игра достойная. И если вернуться к "Шахтеру", то тот гол пропустили после нарушения соперников. Ребята молодцы, я ребятам не могу что-то сказать. Хотя хочется, чтобы футболисты, которые выходят чисто один на один с голкипером, забивали, реализовывали такие моменты. Хочется, чтобы мы не привозили удаления. Всегда можно найти претензии к своим футболистам. Но мы достойно выглядим в первой шестерке - да, мы пока не выиграем, но наши победы еще впереди.