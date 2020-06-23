Источник: Партнером Гельзина при слиянии Олимпика и Черноморца будет близкий друг Александра Януковича

Бывший пресс-атташе донецкого "Олимпика" Олег Барков приоткрыл завесу тайны, с кем президент клуба Владислав Гельзин намерен осуществить свой "одесский проект" по объединению "Олимпика" и "Черноморца".

По словам Гельзина, в потенциальных партнерах Гельзина будет экс-соратник и близкий друг покойного сына Виктора Януковича Аылександра, известный в своих кругах Руслан Цыплаков.

"Кто такой Руслан Цыплаков? Это близкий друг покойного Александра Януковича, соратник криминального авторитета Михаила Ляшко, также скоропостижно скончавшегося не так давно. Он также является основателем сети супермаркетов "Пчелка" и принимал участие в создании "Олимпика". Не так давно СБУ закончило следствие в отношении "Южкомбанка", совладельцем которого был Цыплаков. В общем, целый букет интересной информации. Погуглите", - написал Барков в своем телеграм-канале.

Напомним, что недавно Гельзин заявил о своем желании выкупить стадион и клуб "Черноморец", перевезти в Одессу "Олимпик" и осуществить слияние двух клубов.