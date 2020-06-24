Зрелище в Полтаве, надлом Десны, респект Колосу. Эксперты о 27-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлург", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек делятся своими впечатлениями от прошедшего тура чемпионата Украины.

"Мариуполь" - "Львов" 3:0

Александр Севидов: Максимум, на что мог рассчитывать "Львов", это на гол престижа. Быстро забитый мяч Фоминым предопределил течение матча, а его второй гол перевел игру в спокойное русло. После этого задача "Мариуполя" была довести игру до логичного и победного результата, с чем он и справились. В конце поединка забили и третий гол.

В первом тайме у "Львова" кроме старания ничего не получалось, а ошибки в обороне привели к нивелированию все их потуг. За 45 минут не создали ни одного момента. И лишь во втором тайме к концу матча "горожане" немного активизировались, нанеся в течение трех минут три удара. Один в исполнении Приймака был опасным: мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной. Большие проблемы наблюдались у львовян особенно при переходе из обороны в атаку, где футболисты теряли позиции, часто обрезались, позволяя сопернику организовывать контратаки. Так и был забит второй гол.

Если впереди "Львов" еще что-то пытался создать, то игра в обороне - это самая большая беда. К невыразительной игре львовян можно добавить проблему: им приходится постоянно колесить тысячи километров, что естественно изматывает игроков, которые выглядят не свежими. Этим и воспользовались азовцы. Заслуженная и уверенная победа "Мариуполя".

"Ворскла" - "Днепр-1" 2:0

Александр Севидов: В этом матче полтавчанам воздалось за две игры, где они играли неплохо, вели и не смогли удержать победный счет. Матч получился интересным, динамичным и скоростным. Первая же хорошая атака хозяев окончилась взятием ворот. Когда в начале второго тайма гости пропустили второй мяч, видимо, у них произошел надлом. Они уже особо не верили в благоприятный исход игры. По инерции еще атаковали, создали несколько хороших моментов, чтобы сократить счет. Переломным моментом оказалось, когда Адамюк имел убойный шанс забить, но вратарь сыграл на бис, выручив команду.

Да, "Днепр-1" больше контролировал игру, но хозяева показали эффективную работу на контратаках, после которых забивали свои мячи. Вцепились в победу зубами и не собирались делиться с соперником даже ничьей. Они эту победу выгрызли, заслужили, при этом показав хорошую реализацию моментов. Но, несмотря на поражение, и "Днепр-1" заслуживает похвалы. Команды показали привлекательный и качественный футбол, смотревшийся на одном дыхании. В матче было все: страсть, азарт, борьба за каждый мяч, где никто не хотел уступать. Плюс, команда продемонстрировали хорошую технику и тактику.

Для Максимова это было принципиальное противостояние. Он помнил, что как раз в Днепре в его дебютном матче судья на Коркишко поставил абсолютно несправедливый пенальти, и команда проиграла 0:1. Поэтому, когда уже в Полтаве арбитр Шурман, по мнению Максимова, ошибся в назначении 11-метрового удара, опять же против его команды, он не выдержал и начал прессовать служителя фемиды. Как мы увидели, это помогло и принесло команде три очка. Арбитр отменил первоначальное решение, и через несколько минут полтавчане, проведя отличную контратаку, повели в счете. Хорошо проявили себя Степанюк забивший два мяча, отметим и Кане с хорошей скоростной техникой.

"Шахтер" - "Александрия" 3:2

Сергей Шебек: На повестке дня стоял вопрос – сможет ли "Александрия" психологически восстановится после двух матчей, где пропустила 10 мячей, и потрепать нервишки без одной игры чемпиону? Частично смогла, но ее хватило на 10 минут вначале второго тайма.

В первой половине "Шахтер" владел тотальным преимуществом, причем делал это вполсилы. Можно было созерцать, как команды стоя наблюдали друг за другом. "Шахтер", поведя в счете, начал без сопротивления перекатывать мяч по полю, вроде приглашая александрийцев: мы забили, нам этого достаточно, а если вам нужно, то, пожалуйста, атакуйте. А ответ читалось так: мы бы рады, да не можем.

Александрийцы откатывались всей командой за линию мяча, прижимаясь к своей штрафной площадке в расчете не дать разогнаться скоростным "горнякам", думая об игре на контратаках. И лишь только одна в концовке тайма по-настоящему была опасной, когда Лучкевич вышел на вратаря, но действовал неудачно.

А в начале второго тайма команда Шарана приятно удивила, сумев на короткий период навязать свою игру хозяевам, забила два мяча, а затем словно испугавшись успеха, вновь скисла. В действиях "Шахтера" сквозила уверенность, мол, ребята не волнуйтесь, забьем, сколько надо для победы. Так оно и произошло. Но на 57-й минуте матча произошел ключевой момент, который мог отодвинуть чемпионство "горняков" на следующий тур, когда при счете 1:2 Ковалец имел реальный шанс забить третий мяч. И тогда "Шахтеру" пришлось бы забивать те же три мяча. А это уже было бы непосильной задачей.

И тут же Каштру делает "золотую" замену: вышедший Тете двумя забитыми голами подтверждает, что ни в этой игре, ни в чемпионате на сегодняшний день равных "Шахтеру" нет. "Александрия" ничего не смогла показать, так как на данный момент ее уровень, особенно физический, чем раньше славилась команда, не позволяет бороться на равных с соперниками выше ее класса. Уверенная и ожидаемая чемпионская победа "Шахтера". И опять сказался индивидуальный класс исполнительского мастерства игроков донетчан. А для александрийцев можно считать успехом, что проиграли не с разгромным, а с достойным счетом.

"Десна" - "Заря" 1:2

Александр Севидов: Победа луганчан выглядела закономерной, без шансов для "Десны" хотя бы на ничью. Команда Рябоконя была не похожа на себя, произошел какой-то надлом в ее игре. Там не успели, там не добежали, там не оторвались, проиграв все в скорости, в быстроте принятия решений, в создании моментов, коих за игру и не было. Почему так произошло, ответит сам Рябоконь. Может наставник просчитался с составом, потому что в каждой игре идет большая ротация.

Первый опасный и он же голевой момент "северяне" создали, вдумайтесь, аж на исходе матча. Что бросилось в глаза, это просчет в подготовке пика к данной игре. Команда просто не бежала, выглядела уставшей, инертной.

Сказать, что "Заря" прыгнула выше головы, нельзя. Она играла как обычно в свой футбол, вскрывала зоны, вкатывала мяч в штрафную, то, что делала на протяжении последних матчей. Группа атаки "Зари" была на голову быстрее группы обороны "Десны". Нужно отметить, что с возращением на поле Вернидуба, появилась стройность в игре защиты луганчан, что также сыграло свою роль в победе.

"Заря" была сильнее, поэтому заслуженно победила. Что удивляет - "Десна" безвольно отдала викторию сопернику. Вот этого никто не ожидал!

"Динамо" - "Колос" 2:1

Сергей Шебек: Равная игра, которая должна была завершиться вничью, если бы не вмешались потусторонние силы в лице арбитра Бойко. "Колос", несмотря на поражение, в очередной раз показал характер, бойцовские качества, и даже играя в меньшинстве мог рассчитывать на победу. Чего только стоит при счете 1:1 на 84-й минуте матча выход один на один с вратарем киевлян коваливца Антюха, которому не хватило хладнокровия и мастерства похоронить все потуги динамовцев. Забей он в том моменте, вряд ли "Динамо" могло рассчитывать на успех.

А то, что игра "бело-синих" была как потуги – это факт. В первом тайме до 20-й минуты киевляне владели незначительным преимущество, не принесшим им никаких дивидендов. Затем "Колос" постепенно выровнял игру, сбил атакующий пыл соперника и переместил акцент своих действий на половину поля хозяев. Команды создали пару опасных моментов после стандартов и с помощью дальних ударов. После таких ударов и навесов от Богданова Бущану пришлось серьезно поработать.

Второй тайм начался с хорошего подключения и проникновения в штрафную соперника Миколенко, который бил опасно в угол, но вратарь потащил коварный удар. И тут же отличился Бущан, парировавший 11-метровый удар все того же Богданова. Через несколько минут в быстрой атаке Буяльский бьет, но на стороне становится лучший друг голкипера - стойка. Затем "Колос" в свои ворота получает "точку", и остается на 30 минут играть в меньшинстве.

Казалось, "Динамо" на классе спокойно дожмет соперника. Но не тут-то было. К сожалению, с классом у "динамовцев" сейчас проблемы, поэтому коваливцы создали для них проблему. Они не сдались, продолжали сражаться, биться, навязывали киевлянам свою игру, сравняли счет, а ближе к исходу имели шанс забить и повести в счете. И это играя в меньшинстве! Но тут неожиданно киевляне получили шикарный "подарок" от арбитра в виде 11-метрового удара, который и решил судьбу этого драматичного поединка.

Трудная и вымученная победа "Динамо" с привкусом горечи. Есть победа, но нет игры. Опять приходится констатировать, что впереди у "динамовцев" продолжается кризис. За игру нападающий Русин не создал ни одного момента, нет остроты, нет индивидуальных качеств. А "Колосу" респект за несгибаемый характер. Нет победы, но есть привлекательная игра.