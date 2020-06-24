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Виталий Буяльский рассказал о своем единственном моменте в матче с Колосом

Премьер-лига
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Когда попал в штангу

Виталий Буяльский рассказал о своем единственном моменте в матче с Колосом
Новина українською

Атакующий полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал победу над "Колосом" (2:1) в 27 туре УПЛ.

- Насколько сложно психологически было играть из-за постоянных остановок в матче?

- На самом деле, в футбол мы фактически играли. Из-за длинных передач на влажном поле мы мяч практически не контролировали, потому это футболом назвать трудно.

- Водное поло?

- Нет, поле хорошее было, но мы как-то в футбол не играли - больше мучились.

- Девять дней - три матча. Сейчас перед матчем с "Десной" есть 5 дней на подготовку. Выходите из-под холодного душа и попадаете в теплую ванну?

- Точно не знаю, нужно у тренерского штаба спросить - они же строят тренировочный процесс. Я не могу ничего сказать.

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- Обычно такие вопросы относятся к нападающим, но поскольку ты много забиваешь, спросим у тебя - что не удалось в игре с "Колосом"?

- Где-то не повезло, в штангу попал. В общем, этот момент был единственным у меня, и выжать максимум не удалось. Но ничего, по поводу голов я не переживаю, мне все равно, забиваю я или нет - главное, чтобы команда выигрывала.

- Болельщиков опять не было. Постепенно привыкаете к этому?

- Я не понимаю, почему их не пускают на трибуны. Ведь их можно рассадить, как делают в некоторых странах, пускай, например, людей из расчета 10% от полной емкости арены. Неинтересно так играть, без болельщиков, ведь это прежде всего для них.

- За шесть дней матч с "Десной". Что можешь сказать о следующем сопернике? Или уже изучали, как играют черниговцы?

- Пока ничего не изучали, только закончился наш поединок. Нужно прежде всего разобрать нашу игру, чтобы хорошо подготовиться к поединку с "Десной", потому что так, как мы играли с "Колосом", с черниговцами играть нельзя.

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В статье: Виталий Буяльский Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
Динамо

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