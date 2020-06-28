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Составы команд на матч Десна - Динамо. Каргбо и Кадири в старте у киевлян

Премьер-лига
(2 голосов)

Стартовые составы команд на матч 28-го тура УПЛ

Составы команд на матч Десна - Динамо. Каргбо и Кадири в старте у киевлян
Новина українською

В матче 28-го тура УПЛ "Динамо" на выезде сыграет с "Десной". Начало встречи в 19:30.

Команды опубликовали стартовые составы на этот поединок.

"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Гитченко, Фаворов, Домбровский, Огиря, Картушов, Кузик, Филиппов, Будковский.

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Хлебас, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Западня, Шевцов.

"Динамо": Бущан – Караваев, Кадири, Шабанов, Кендзера – Шепелев, Андриевский, Буяльский – Вербич, Цыганков – Каргбо.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Пиварич, Сирота, Русин, Дуэлунд.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии (1)
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Serhiy (Киев)
28.06.2020 в 19:25
Дарма Каргбо у нападі поставил. Ліпше було б Соля чи Русина
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