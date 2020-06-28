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Составы команд на матч Десна - Динамо. Каргбо и Кадири в старте у киевлян
Стартовые составы команд на матч 28-го тура УПЛ
В матче 28-го тура УПЛ "Динамо" на выезде сыграет с "Десной". Начало встречи в 19:30.
Команды опубликовали стартовые составы на этот поединок.
"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Гитченко, Фаворов, Домбровский, Огиря, Картушов, Кузик, Филиппов, Будковский.
Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Хлебас, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Западня, Шевцов.
"Динамо": Бущан – Караваев, Кадири, Шабанов, Кендзера – Шепелев, Андриевский, Буяльский – Вербич, Цыганков – Каргбо.
Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Пиварич, Сирота, Русин, Дуэлунд.