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16-летний герой Ворсклы рассказал, на кого из украинских голкиперов он равняется
Павел Исенко рассказал о своем кумире
На прошлой неделе "Ворскла" пробилась в финал Кубка Украины, оставив за бортом турнира "Мариуполь". Главным героем матча стал 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко, который потянул три послематчевых пенальти.
В комментарии ТК "Футбол" Павел назвал украинского вратаря, являющегося его примером для подражания.
"Из украинских голкиперов мой пример для подражания – Андрей Лунин. В сборной Украины (U-17 – Прим.) у меня тренер – Александр Петраков. Он много рассказывал о нем. Лунин очень много работает", – сказал Исенко.