16-летний герой Ворсклы рассказал, на кого из украинских голкиперов он равняется

На прошлой неделе "Ворскла" пробилась в финал Кубка Украины, оставив за бортом турнира "Мариуполь". Главным героем матча стал 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко, который потянул три послематчевых пенальти.

В комментарии ТК "Футбол" Павел назвал украинского вратаря, являющегося его примером для подражания.

"Из украинских голкиперов мой пример для подражания – Андрей Лунин. В сборной Украины (U-17 – Прим.) у меня тренер – Александр Петраков. Он много рассказывал о нем. Лунин очень много работает", – сказал Исенко.