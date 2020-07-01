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Павлов: В Динамо мне было не очень комфортно. Там уважали тренеров, которые когда-то сами играли в Динамо
В киевском клубе тренер проработал всего год
Экс-тренер "Динамо" Николай Павлов, который возглавлял команду в далеком 1995 году, поделился воспоминаниями от работы в киевском клубе.
"В киевском суперклубе мне было не очень комфортно. Дело в том, что в "Динамо" уважали тех тренеров, которые когда-то сами выступали в бело-голубой футболке. А я, хотя и коренной киевлянин, никогда не защищал динамовских цветов, и вскоре передал полномочия главного тренера Йожефу Сабо.
Но даже короткого промежутка времени мне хватило для того, чтобы разглядеть в юных Шевченко и Реброве незаурядный талант. Правда, у них еще не было той харизмы, которая пришла с годами. Тогда роли первых скрипок в нападении выполняли Леоненко, Скаченко, Коновалов", – сказал Павлов.
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