Вербич: В перерыве тренеры сказали нам, что нужно поднять голову вверх

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал поражение "бело-синих" от донецкого "Шахтера" в матче 29-го тура УПЛ.

- Беньямин, почему игра не давалась "Динамо" в первом тайме?

- "Шахтер" вышел на матч уже в статусе чемпиона, на них ничего не давило. Поэтому их игроки действовали расслаблено, хорошо держали мяч. Мы же, в свою очередь, много бегали в первом тайме без мяча, в обороне. При этом теряли много сил. "Горняки" воспользовались нашими ошибками в обороне и забили два мяча. Конечно, нам уже было сложнее выпутываться из этой ситуации.

- Тем не менее, после перерыва "Динамо" заиграло в свою игру. Помогли замены и твой переход на позицию центрфорварда?

- Конечно, это не моя основная позиция, тем не менее, я уже много раз играл в центре нападения. Я уже привык играть впереди, и, главное, что у меня получается. Сегодня вовремя успел на добивание. Во втором тайме "Динамо" уже заиграло совсем по-другому. В чем причина? Сложно сказать. Наверное, в первую очередь прибавили в психологическом плане. Уже не думали так сильно про счет, про важность результата. В перерыве в раздевалке тренеры сказали нам, что нужно поднять голову вверх, не опускать руки, двигаться дальше. Мы вышли на поле и начали просто играть в свою игру, потому что в первом тайме у нас вообще не было никакой игры.

- Через несколько дней финал Кубка. Успеете перенастроиться после поражения?

- Не только эта игра, а каждая из четырех, которые остались в этом сезоне, для нас решающая. Будем настраиваться от игры к игре. Сначала – на финал Кубка, затем – на решающие матчи в чемпионате.