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Пятов: Иду примером Буффона, мечтаю играть как можно дольше

Премьер-лига
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Кипер еще чувствует силы и уверенность

Пятов: Иду примером Буффона, мечтаю играть как можно дольше
Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов, которому в конце прошлого месяца исполнилось 36 лет, в интервью программе "Великий футбол" поделился своей футбольной мечтой.

"Когда перешел в "Шахтер", думал о том, что я попал в самый лучший клуб в Украине. Для меня это было "вау", привыкал к этому. А потом уже в первый год выиграл и Кубок, и чемпионство. Когда поднял над головой последний Кубок за чемпионство, приехал домой, поделился с женой чувствами, которые я никогда в жизни не испытывал. У меня была мечта, на которую я не обращал внимания. А когда поднял кубок, я почувствовал, что это что-то новое и желанное. Мои золотые медали есть везде: в Полтаве, у мамы в Кропивницком, в музее в Донецке, у моих дочерей. Эту медаль жена положила младшей дочери под подушку.

У меня всегда была в жизни мечта - играть как можно дольше. Я иду примером Буффона, который в 42 подписал новый контракт. Если я чувствую себя сильным и правильно за собой слежу, почему нет? Я буду прилагать усилия, чтобы играть как можно дольше. Мне нельзя расслабляться, ведь молодежь наступает. Я хочу быть для них примером и наставником, собираюсь помогать во всем. Рад, что академия начала давать вратарей. Трубина, например. Я вижу в нем потенциал.

Я знаю на своем опыте: сколько бы ты не прыгал по "девяткам" и не спасал, одна ошибка может сломать тебя. Если ты выдержишь и психологически устойчив, технике и физике научишься. Та ошибка могла сломать меня, но мы выиграли. Я задавался вопросом: как бы я справился, если бы мы проиграли? Каждый учится на своих ошибках. Все говорят, что нужно учиться на чужих ошибках, но я уверен, на чужих ты не научишься", - сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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