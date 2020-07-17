Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скончался легендарный защитник Динамо 1970-1980-х
Экс-наставник студенческой сборной Украины
На 65 году оборвалась жизнь Владимира Лозинского, защитника киевского "Динамо" 1975-1984 годов. Также он поиграл в "Металлисте", "Кремне" и "Кривбассе", СКА, выступал за сборную СССР в 1979-1982 годах.
О печальной новости сообщил футбольный журналист Андрей Шахов.
Во времена независимой Украины Лозинский работал тренером, возглавлял упомянутый "Кремень", "Ворсклу", киевский ЦСКА.
Долгое время в 1994-1996, а затем в 2006-2016 годах был главным тренером Студенческой сборной Украины.
До недавнего времени Владимир Лозинский тренировал ветеранскую сборную Украины.
По крайней мере с начала 2019 года Лозинский боролся с тяжелой болезнью.