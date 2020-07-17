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Скончался легендарный защитник Динамо 1970-1980-х

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-наставник студенческой сборной Украины

Скончался легендарный защитник Динамо 1970-1980-х
Новина українською

На 65 году оборвалась жизнь Владимира Лозинского, защитника киевского "Динамо" 1975-1984 годов. Также он поиграл в "Металлисте", "Кремне" и "Кривбассе", СКА, выступал за сборную СССР в 1979-1982 годах.

О печальной новости сообщил футбольный журналист Андрей Шахов.

Во времена независимой Украины Лозинский работал тренером, возглавлял упомянутый "Кремень", "Ворсклу", киевский ЦСКА.

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Долгое время в 1994-1996, а затем в 2006-2016 годах был главным тренером Студенческой сборной Украины.

До недавнего времени Владимир Лозинский тренировал ветеранскую сборную Украины.

По крайней мере с начала 2019 года Лозинский боролся с тяжелой болезнью.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Лозинский Студенческая сборная Украины
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Комментарии (1)
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Сергей М.Стороженко (Украина)
17.07.2020 в 10:37
Вечная память!
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