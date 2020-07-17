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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заключительный тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание матчей последнего тура

Заключительный тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже в ближайшее воскресенье, 19 июля, состоится заключительный 32-й тур УПЛ нынешнего сезона.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

  • 17:00 Львов - Мариуполь. Трансляция – Футбол 1
  • 17:00 Днепр-1 - Ворскла. Трансляция – УНИАН
  • 19:30 Колос - Динамо. Трансляция – Футбол 1
  • 19:30 Заря - Десна. Трансляция – УНИАН
  • 19:30 Александрия - Шахтер. Трансляция – Футбол 2

Также отметим, что матчи Днепр-1 - Ворскла и Заря - Десна можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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