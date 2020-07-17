Премьер-лига
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Заключительный тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание матчей последнего тура
Уже в ближайшее воскресенье, 19 июля, состоится заключительный 32-й тур УПЛ нынешнего сезона.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
- 17:00 Львов - Мариуполь. Трансляция – Футбол 1
- 17:00 Днепр-1 - Ворскла. Трансляция – УНИАН
- 19:30 Колос - Динамо. Трансляция – Футбол 1
- 19:30 Заря - Десна. Трансляция – УНИАН
- 19:30 Александрия - Шахтер. Трансляция – Футбол 2
Также отметим, что матчи Днепр-1 - Ворскла и Заря - Десна можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.
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