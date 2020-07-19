Александр Призетко: Заря неудобный для Десны соперник

Бывший игрок "Динамо", "Металлиста" и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о шансах команд "Зари" и "Десны" в очном противостоянии в матче за третье место в рамках последнего 32-го тура чемпионата Украины.

"Нужно рассматривать готовность команд исходя из двух последних проведенных ими матчей. "Заря" выиграла у "Колоса" сделав это на классе, а в последнем туре проиграла "Динамо" битву за второе место. "Десна" и вовсе потерпела неудачу сначала против "Шахтера", затем дома получила сокрушительный удар от "Александрии". Интересный факт: обе команды в последних матчах забили первыми, вели счете, но проиграли с одинаковым результатом 1:3.

Но думаю, сейчас все это отбрасывается, забывается, так как тогда боролись за второе место, а сейчас в их противостоянии решается судьба бронзы и прямого выхода в групповой этап Лиги Европы. Цена очень высока! Этот матч сравним с финалом Кубка, где на одну игру можно собраться и выстрелить.

Луганчан устраивает ничейный результат, и это для них положительный момент. К примеру, если они первыми пропустят, им нужно будет забить лишь один гол и довести игру до логического результата. Для черниговцев в аналогичной ситуации задача вырисовывается намного сложнее, им нужно будет рисковать, идти вперед и сильно раскрываться.

"Заря" для "Десны" по своему стилю является неудобной командой. Черниговцам легче играть против "Александрии", несмотря на последнее поражение, с силовой командой, играющей в вертикальный футбол, чем с командой, которая хорошо контролирует мяч, и организовывает за счет скоростных игроков быстрые атаки. В таком стиле у нас играют только "Шахтер" и "Заря", которые не боятся идти вперед. Вспоминается их последняя встреча в Чернигове, когда "Десна" набрала хороший ход, но "Заря" полностью переиграла хозяев, не оставив даже шанса на ничью. Даже в проигранном поединке с "Динамо" луганчане создали достаточно опасных моментов, не завершившихся голами только из-за неважной реализации. Думаю, "Заря" не упустит своего и сыграет с положительным для себя результатом. Она находится в более комфортных условиях.

Хотя не нужно забывать об элементе неожиданности. У "северян" есть игроки с хорошим индивидуальным мастерством, они могут воспользоваться слабой точкой у "Зари" на данный момент - вратарской позицией. Мы видели, что молодой и неопытный Мацапура смог отстоять с "Колосом" на ноль, но с "Динамо" допустил пенки, и два пропущенных мяча – это его ответственность. Когда присутствует накал, он чувствует неуверенность, к таким играм 20-летний вратарь пока не готов. Но чтобы заставлять нервничать вратаря, нужно атаковать. Получится ли у "Десны" предъявит свои необычные козыри для победы, увидим скоро. Повторюсь: это кубковая игра, поэтому шансы команд равны".

Напомним, матч "Заря" - "Десна" состоится в воскресенье, 19 июля. Начало поединка в 19:30. На UA-Футбол будет доступна текстовая и видеотрансляции поединка.