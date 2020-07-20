Никита Каменюка подытожил свою футбольную карьеру

Никита Каменюка, многолетний капитан, латераль луганской "Зари", завершает футбольную карьеру. Последним для него стал матч 32 тура УПЛ с "Десной" (1:1).

Очень важно добиться положительного результата. Эмоции захлестывают, потому что шли к этому весь сезон.

Что дает ничья? Групповой этап Лиги Европы. Мы очень счастливы, что за такой короткий период этого добились.