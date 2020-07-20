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Никита Каменюка подытожил свою футбольную карьеру

Премьер-лига
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И две бронзы "Зари"

Никита Каменюка подытожил свою футбольную карьеру
Новина українською

Никита Каменюка, многолетний капитан, латераль луганской "Зари", завершает футбольную карьеру. Последним для него стал матч 32 тура УПЛ с "Десной" (1:1).

Очень важно добиться положительного результата. Эмоции захлестывают, потому что шли к этому весь сезон.

Что дает ничья? Групповой этап Лиги Европы. Мы очень счастливы, что за такой короткий период этого добились.

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Мы к этому долго шли. Были бронзовые награды, тогда 3 года боролись и 2020-го стали снова третьими! Это положительные ощущения, когда добиваешься такого результата.

Никита признается, что очень переживал за команду, чтобы "Заря" добилась необходимого результата.

Я счастлив и горд, что у меня такая карьера - как у игрока.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка Лига Европы УПЛ
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Источник:
Профутбол

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