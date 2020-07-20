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Рябоконь подытожил сезон 2019/2020 для Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

И пообещал борьбу за группу попадания в групповой этап ЛЕ

Рябоконь подытожил сезон 2019/2020 для Десны
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал об итогах сезона для команды, которая сумела занять 4 позицию в чемпионате Украины и впервые в своей истории получить право участия в еврокубках.

Рябоконь называет сезон самым успешным в короткой премьер-лиговой истории клуба.

У нас всего лишь два сезона. Этот успешнее предыдущего. Хотелось бы, чтобы следующий был не хуже, а то и лучше. Все зависит от нас.

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У нас такое правило, что идем от матча к матчу. Большое желание было попасть в еврокубки. Нам это удалось.

Можно ущипнуть себя, еще кого-то, потому что "Десна" попала в еврокубки! Могли сразу в группу, но ...будем бороться теперь через квалификацию. Будем стараться попасть в основную сетку.

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В статье: Лига Европы Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 15:24
А если б хлопнули Олександрию, то могли дебютировать в Лиге Чемпионов.
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0
0
белорус (Киев)
20.07.2020 в 15:33
согласен, но рано им туда
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0
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
20.07.2020 в 15:00
Такій чудовій команді потрібен елітний стадіон Окрім турнірних планів, потрібні ДОБРО і БАЖАННЯ від Мера Чернігова Владислава Атрошенка, котрому до снаги побудувати ТОП-Арену.
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
20.07.2020 в 14:52
Будем бороться!! Хорошо бы уже открыли стадионы. У меня такое впечатление ,что кроме футбола ограничения в стране уже ни на что не действуют
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+2
-2


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