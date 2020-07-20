Рябоконь подытожил сезон 2019/2020 для Десны

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал об итогах сезона для команды, которая сумела занять 4 позицию в чемпионате Украины и впервые в своей истории получить право участия в еврокубках.

Рябоконь называет сезон самым успешным в короткой премьер-лиговой истории клуба.

У нас всего лишь два сезона. Этот успешнее предыдущего. Хотелось бы, чтобы следующий был не хуже, а то и лучше. Все зависит от нас.

У нас такое правило, что идем от матча к матчу. Большое желание было попасть в еврокубки. Нам это удалось.

Можно ущипнуть себя, еще кого-то, потому что "Десна" попала в еврокубки! Могли сразу в группу, но ...будем бороться теперь через квалификацию. Будем стараться попасть в основную сетку.