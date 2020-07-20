Маркевич: Дело не в тренерах. В Динамо нет команды, слабое руководство и президент

Известный украинский специалист, глава комитета национальных сборных УАФ и куратор "Руха" Мирон Маркевич высказался относительно увольнения Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо".

"Какая разница, какой тренер? Там нет команды, слабое руководство и президент. Причем здесь тренеры? Главное – нет команды. Будут менять тренеров – дальше что? Какая разница, кто будет тренировать?

В "Динамо" нужно все в корне менять. Не может такого быть, что двадцать лет во всем виноваты все, кроме президента клуба. Он явно не тянет.

Там полный бардак. Был виновен Хацкевич, теперь Михайличенко. В "Динамо" сейчас некому играть, кроме 3-4 игроков. Кто берет тех футболистов? Кто принимал Соля и других игроков, которые явно не уровня "Динамо"? Это самая слабая команда в истории "Динамо". Кто ее сформировал?

Допустим, придет Виктор Скрипник, он хороший тренер, доказал это работой с "Зарей". Если Скрипнику дадут подписать хотя бы семь-восемь игроков хорошего уровня, а не что-то такое, что не так лежит или бегает по Европе и ищет, где бы еще заработать, он что-то сделает в "Динамо".

Если же такого усиления не будет, и он хочет сгореть – пусть идет, нет вопросов. На трех-четырех футболистах вся команда не может уехать, а президент клуба этого не понимает, он не футбольный человек", – сказал Маркевич.