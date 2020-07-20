  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маркевич: Дело не в тренерах. В Динамо нет команды, слабое руководство и президент
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Дело не в тренерах. В Динамо нет команды, слабое руководство и президент

Премьер-лига
(6 голосов)

Мирон Богданович традиционно жестко прошелся по киевскому клубу

Маркевич: Дело не в тренерах. В Динамо нет команды, слабое руководство и президент
Новина українською

Известный украинский специалист, глава комитета национальных сборных УАФ и куратор "Руха" Мирон Маркевич высказался относительно увольнения Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо".

"Какая разница, какой тренер? Там нет команды, слабое руководство и президент. Причем здесь тренеры? Главное – нет команды. Будут менять тренеров – дальше что? Какая разница, кто будет тренировать?

В "Динамо" нужно все в корне менять. Не может такого быть, что двадцать лет во всем виноваты все, кроме президента клуба. Он явно не тянет.

Там полный бардак. Был виновен Хацкевич, теперь Михайличенко. В "Динамо" сейчас некому играть, кроме 3-4 игроков. Кто берет тех футболистов? Кто принимал Соля и других игроков, которые явно не уровня "Динамо"? Это самая слабая команда в истории "Динамо". Кто ее сформировал?

Допустим, придет Виктор Скрипник, он хороший тренер, доказал это работой с "Зарей". Если Скрипнику дадут подписать хотя бы семь-восемь игроков хорошего уровня, а не что-то такое, что не так лежит или бегает по Европе и ищет, где бы еще заработать, он что-то сделает в "Динамо".

Если же такого усиления не будет, и он хочет сгореть – пусть идет, нет вопросов. На трех-четырех футболистах вся команда не может уехать, а президент клуба этого не понимает, он не футбольный человек", – сказал Маркевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (28)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:03
и Богданыч туда же - "нет команды, 3-4 игрока". У Киева - отличная команда, обстрелянный и не очень молодняк плюс годный легионерский костяк (ДеПенья, которого все почему-то называют пеной, Вербич). Бери и развивай плюс точечно усиливай, если ты не Льосик, канешна
Ответить
0
-1
11metrov (Dnepr)
20.07.2020 в 22:47
у суркисов есть галебне правило "Динамовский дух" Давайте посчитаем Блохин, Ребров, Буряк, Лужный, Михайличенко - кто из них показал хоть какую-то работу? Десяток тренеров за последние лет шесть! Жаль Шовковского, что ему приходится в этом дерьме валяться
Ответить
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
20.07.2020 в 22:45
Нет "организации" в ДИНАМО...Не могли купить "Колос"...Вот в Маркевича такого бардака не было..Надо было договорняк с "Карпатами" откатать - не вопрос...
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 22:42
Нет, ну не мог дня три помолчать... Могли и обратиться
Ответить
0
-1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
20.07.2020 в 22:39
Когда уже эти Суркисы и Климовы захотят отдохнуть от футбола??? Всё им кажется что они "незаменимые", а на самом деле - СПЛОШНОЙ РЕГРЕСС...
Ответить
0
-2
Просто Квашин (Харьков)
20.07.2020 в 22:38
Самое смешное, что ДИНАМО обсуждают тупорылые бараны, которые ненавидят клуб... Болейте за свой "Подшипник" (Оторвиколесовка) , Колхозник (Большие Грязи) и Тракторист (Тупорыловка)....
Ответить
+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:04
не пойму ерничанья, я бы за команды с такими названиями топил бы по угару)
Ответить
0
0
WOOLF_D (Чернигов)
20.07.2020 в 22:28
Все четко, футболистов только не стоит обвинять - Соль много забивал в Голландии, Русин в Зоре, есть конечно всякие Кадири. Главная проблема в психологической уверенности из-за атмосферы в клубе созданной "топ"-руководителями. При толковом менеджере с правом любого назначения/увольнения с этими футболистами можно реально бороться за золото в чемпионате, с перспективой уверенной игры в лиге чемпионов. Сама по себе тренерская "чехарда" ничего не решит
Ответить
+5
0
alex 66 (Кременчуг)
20.07.2020 в 22:27
Богданыч зажигает))): что не так лежит или бегает по Европе
Ответить
+2
-1
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 22:26
Истина от Маркевича!
Ответить
+2
-1
Sandra777 (Львів)
20.07.2020 в 22:26
Боюсь ми вже ніколи не побачимо Дк Лобановського, зараз Дк це рівень Лех,Карабах,Бате
Ответить
+3
-1
Футбольный спам (Киев)
20.07.2020 в 22:23
Щось поробоено в этом динамо, то-ли бренд себя отдил то-ли сглаз какой то, но каким бы не был Суркис ну не может команда с бюджетом в 5 раз больше чем у зари и десны и в 10 раз больше чем у колоса опускаться на их уровень. Они ведь порой выдают классные матчи и голы забивают порой что и в АПЛ редко увидишь, значит есть мастерство. Взять даже игроков, до прихода в динамо красава, в динамо храмой, слепой и глухой, тоьько уходит из динамо сразу начинает что то показывать и Суркисы потом кусают локти, таких много можно вспомнить это и рыбка и теодорчик и Рафаэль и махмеди и зозуля и много ряд ещё таких же...
Ответить
+4
-1
Матч Футболович
20.07.2020 в 23:28
Это всего лишь бумеранг за компьютерные голы и карманное судейство десятилетиями.
Ответить
0
0
Optic2001
20.07.2020 в 22:21
1000 % правда, якщо призедент не футбольний, потрібно ставити профісіоналів на кожну посаду, ( приклад Ж. Боту ) ну а там або ностальгія 1999 років або лікарі які таблетки путають, та і обше деколи здаеться що це динамо, для інших цілей не футбольних.
Ответить
+2
-1
Vantala (Kharkiv)
20.07.2020 в 22:13
Кроме неграмотной трансферной политики у суркиса ещё бывают личные прямые отношения с ключевыми игроками через голову тренера. У него такое д*бильное совковое представление о "правильном" менеджменте, личной мотивации. Обещает им там что нибудь, в дёсны целует. А игрокам после этого плевать на тренера, т.к. не он решает.
Ответить
+5
-4
ffggpl (Харьков)
20.07.2020 в 22:12
Мирон Богданович, все правда - от первого до последнего слова! Респект!!!
Ответить
+7
-5
avatar
Ігор Холост (Львов)
20.07.2020 в 22:12
Кому потрібна та правда ...
Ответить
+2
-3
JudgeDredd (Киев)
20.07.2020 в 22:09
Браво, Маркевич! Под каждым словом можно подписаться. Проблема лишь в том, что очередь на покупку ДК не стоит, даже если этот болванчик решит клуб продать.
Ответить
+9
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.07.2020 в 22:02
А у чому він спеціаліст? У тому, що отримує 750 тис. ні за що.
Ответить
+7
-9
Trztrqtr (Украина)
20.07.2020 в 22:05
Ну как минимум в том, что он единственный отечественный тренер до сих пор, который вывел уераинскую команду в финал еврокубка, не обладая для этого Костами-Фернандиньями. Это раз. Второе-он что-то не так сказал и у ДК со всем названным полный порядок?
Ответить
+8
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.07.2020 в 22:15
Щось я не чув протестів з його боку, коли людці Януковича віджали Металіст. Він просто перебіг на більше бабло у клуб Бені.
+3
-4
Trztrqtr (Украина)
20.07.2020 в 22:17
Слушайте, давайте без всей этой возни, не имеющей к обсуждаемой теме никакого отношения. Квалификации у него нет? Или Суркиса он оклеветал?
+3
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
20.07.2020 в 22:47
Та команда была сформирована и обучена испанцем Рамосом, бразильцы,хорваты и украинцы на пике, с Маркевичем по инерции в финал дошли. А с Динамо при Суркисе толку не будет.
0
0
Trztrqtr (Украина)
20.07.2020 в 22:50
Ага, щаз. Если б команда позорно вылетела б на ранней стадии-сказали б что то все Маркевич виноват. По сути-вы действительно считаете, что инерция могла быть настолько сильной, что б вывести, ничего не сделав, команду в финал?:)
0
0
Trztrqtr (Украина)
20.07.2020 в 22:02
Рианчо когда-то хотел затеять грандиозную чистку, но ему не дали. Спустя годы пришли к тому же.
Ответить
+4
-4
Адам Жоржевич (Хмельницький)
20.07.2020 в 22:01
Все так і є, Мирон Богданович.
Ответить
+8
-6
Yan Ostim
20.07.2020 в 21:57
А так можна? Відкрито пройшовся по Суркісу. Красава
Ответить
+10
-7
Рьяный(Белгород) (Белгород)
20.07.2020 в 21:51
Маркевича поддерживаю трижды!!!
Ответить
+11
-7


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...