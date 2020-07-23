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Молодежка Динамо сыграет спарринг с Вересом
Поединок состоится в ближайшее воскресенье
Молодежная команда "Динамо" (U-21) в рамках подготовки к новому сезону проведет контрольный поединок с "Вересом"
Матч, который станет для молодых киевлян первым после выхода из отпуска, состоится в воскресенье 26 июля.
Игра начнется в 17.00 и будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале "Динамо" в YouTube
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Также отмечается, что у команды запланированы еще два спарринга, даты проведения которых, как и соперники, будут известны позднее.
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Источник:ФК Динамо
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