Молодежка Динамо сыграет спарринг с Вересом

Молодежная команда "Динамо" (U-21) в рамках подготовки к новому сезону проведет контрольный поединок с "Вересом"

Матч, который станет для молодых киевлян первым после выхода из отпуска, состоится в воскресенье 26 июля.

Игра начнется в 17.00 и будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале "Динамо" в YouTube

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Также отмечается, что у команды запланированы еще два спарринга, даты проведения которых, как и соперники, будут известны позднее.