Игорь Беланов: Чем руководствовался Игорь Суркис, приглашая Луческу, мне непонятно

Бывший форвард "Динамо" Игорь Беланов в интервью корреспонденту UA-Футбол прокомментировал назначение нового главного тренера киевского клуба. Как и большинство ветеранов бело-синих, он негативно воспринял кандидатуру Мирчи Луческу.

- От этого назначения все в шоке! - делится эмоциями Игорь Беланов. - Помнится, не так давно румын негодовал, что в отличие от вошедшего в десятку лучших тренеров мира Валерия Лобановского, он не попал даже в число 50, довольствовавшись лишь 87-м местом. Но не хочется говорить об этом, так как о заслугах многолетнего тренера "Динамо", сборных СССР и Украины и так все хорошо знают. Сейчас речь идет о другом - конкретно о "Динамо". С некоторых пор как-то невольно установилось негласное правило, что работавшие или игравшие в "Шахтере" люди в динамовский коллектив переходить не будут. Как и наоборот. Но получается, что эти принципы уже нарушены, что, разумеется, вызвало негодование не только у многотысячной армии болельщиков, но и ветеранов "Динамо" разных поколений. Это ведь еще и неуважение к памяти Лобановского. Приглашение в клуб человека, который еще четыре года назад возглавлял главного конкурента за чемпионство и принципиальнейшего соперника динамовцев, многих ошеломило.

Поверьте, я никоим образом не умаляю достоинств Мирчи Луческу, с которым "Шахтер" действительно стал суперклубом. Никто не отрицает тот факт, что это специалист высокого уровня, однако есть незыблемые понятия и установленные негласные рамки, выходить за которые считается неправильно. Одно дело - пригласить на пост главного тренера кого-то из динамовских воспитанников или украинских специалистов, а совсем другое - человека, работавшего двенадцать лет в конкурирующей структуре. Стоит также учитывать и возраст Луческу, которому не 40, не 50, не 60, а 74 года! Не знаю, чем руководствовался Игорь Михайлович (президент "Динамо" Суркис - Прим.В.К.), но мне его шаг не понятен. Что это безысходность или что-то другое? Мне трудно такое объяснить. Это выглядит как пренебрежение людьми, которые на протяжении многих лет создавали историю "Динамо".

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Уверен, что не поймут этот ход руководства и динамовские болельщики, которые и без того переживают сейчас не лучшие времена. Людей, которые могли бы принести пользу своей работой и заслуживали того, чтобы трудиться в "Динамо", все хорошо знают. Можно было бы дать им возможность: помимо того же Алексея Михайличенко это Олег Блохин, Леонид Буряк, Анатолий Демяненко, Олег Лужный, Сергей Ребров, а также молодые, но в то же время достаточно опытные тренеры Игорь Костюк и Юрий Мороз. Оба проявили себя в работе с молодежными командами в юношеской Лиге чемпионов.

- Всего три дня назад был отправлен в отставку предшественник Луческу - Алексей Михайличенко. Это тот случай, когда вступает в силу известная поговорка "Выигрывает команда, а проигрывает тренер"?

- Не все зависит только от тренера. По правде говоря, я уже устал от постоянной смены руководством "Динамо" рулевого. Игорю Суркису нужно более взвешенно подходить к этому вопросу. Мне кажется, не надо каждые год или полгода прибегать к этому, лучше дать тренеру время на создание боеспособного коллектива, доверять и всячески помогать ему в этом. Не стоит забывать о том, что у Валерия Васильевича Лобановского тоже не все сразу в киевском "Динамо" получалось. Так было до тех пор, пока он не сформировал состав, убедившись в мастерстве и психологии каждого футболиста, а также в том, кто из них ему подходит, а кто - нет. Некоторые специалисты - в частности, Йожеф Сабо, считают, что можно было бы оставить у руля "Динамо" Алексея Михайличенко, ведь он выполнял поставленную задачу - команда выиграла Кубок Украины и заняла второе, лигочемпионовское, место. Да, я согласен, динамовцы не демонстрируют той игры, к которой на протяжении многих лет все привыкли. Но надо также понимать, что Михайличенко вынужден брать тех футболистов, которые имеются на данный момент. Ему же нужно выбирать подходящих игроков самому, а не кому-то другому. В "Динамо" должен работать человек, искренне заинтересованный в его успехах и дальнейшем развитии. Тот, кто всей душой переживает за родной клуб. Я не понимаю, зачем постоянно менять тренеров - это ведь клуб, а не какое-то казино с фишками.