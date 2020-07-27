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На финал плей-офф за последнюю путевку Украины в Лигу Европы назначен арбитр

Премьер-лига
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На финал плей-офф за последнюю путевку Украины в Лигу Европы назначен арбитр
Новина українською

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на финальный матч плей-офф за путевку в Лигу Европы чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020.

Матч "Колос" - "Мариуполь" состоится в среду, 29 июля, на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30.

Главный арбитр - Евгений Арановский (Киев), арбитр ВАР - Виталий Романов (Днепр).

Победитель плей-офф получит пропуск во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Его жеребьевка состоится 31 августа, а матч - 17 сентября.

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В статье: арбитры Лига Европы Лигоевропейский плей-офф Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ

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