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На финал плей-офф за последнюю путевку Украины в Лигу Европы назначен арбитр
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на финальный матч плей-офф за путевку в Лигу Европы чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Матч "Колос" - "Мариуполь" состоится в среду, 29 июля, на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30.
Главный арбитр - Евгений Арановский (Киев), арбитр ВАР - Виталий Романов (Днепр).
Победитель плей-офф получит пропуск во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Его жеребьевка состоится 31 августа, а матч - 17 сентября.