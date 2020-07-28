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Колос получил финансовый стимул за победу над Днепр-1

Премьер-лига
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На очереди - еще один, в случае победы над "Мариуполем"

Колос получил финансовый стимул за победу над Днепр-1
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В полуфинале плей-офф за последнюю путевку Украины в квалификационный турнир Лиги Европы "Колос" накануне обыграл "Днепр-1" (4:1) и вышел в финал мини-турнира. За это команда получила премию.

Команда Руслана Костышина получила почти 200 000 долларов, сообщает meta-ratings.

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Впереди у команды из села Ковалевка Киевской области финал плей-офф за путевку в Лигу Европы. Состоится он завтра, 29 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве, а соперником будет "Мариуполь".

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В статье: ФК Мариуполь Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Лигоевропейский плей-офф СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
meta-ratings

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