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Денисов: Поинтересовался у Срны, мог бы он заснуть в доме Суркисов

Премьер-лига
(2 голосов)

Тема Луческу в Динамо не дает спокойно спать обеим сторонам

Денисов: Поинтересовался у Срны, мог бы он заснуть в доме Суркисов
Новина українською

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов поделился своим мнением о сотрудничестве "Динамо" с одиозным экс-тренером "Шахтера" Мирчей Луческу.

"Я точно знаю, что Мирча Луческу в Киеве останавливался в доме Игоря и Григория Суркисов. Вечером переговорил с Дарио Срной, поинтересовавшись: ты бы заснул в доме Суркисов? Дарио наотрез отказывался верить в это, но это действительно правда.

События последних дней? Ну какая переписка частично была выложена? Я знаю точно, что Луческу выжат как лимон от давления, которое произошло с точки зрения имен с обеих сторон, позицию "Шахтера" в лице Сергея Палкина, и он действительно хотел дать заднюю. Он попал под пресс", - сказал Денисов.

Напомним, что после своего назначения Луческу написал письмо, в котором попросил об отставке из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов. Впрочем, чуть позже ситуация решилась после переговоров Суркиса с тренером, благодаря которым румынский специалист все-таки остается у руля киевского клуба.

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В статье: Мирча Луческу Дарио Срна Игорь Суркис Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (13)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 17:53
Пенисову интересны все мужики , у которых мог бы заночевать дашка? :)
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
28.07.2020 в 17:44
и потом это чудо говорит о равноудалённости каналов )))))))))
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+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
28.07.2020 в 17:43
какие конченые у кротов псы на привязи ) когда Луч перешел в Зенит типа не орали, что к врагу страны перешел и .тд., а тут уже что ночевал их колышит! Не у Ахметова ж ночева, где подорвать иил зарезать могут!
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+2
0
avatar
Микко82 (Херсон)
28.07.2020 в 17:41
Чому йому не всерівно де ночує Луческу? Невже ревнує. Та дай вже діду спокій.
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+1
0
adidas77 (Cумы)
28.07.2020 в 17:33
Жесть, что этот шут и паяц несёт!? И это только начало, информационной войны! То, что кАнал футбол делает лучше всего, это занимается г о в н о вбросами и провокациями!
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+3
0
Пришта Литин (Киев)
28.07.2020 в 17:31
Отвратительно мерзкое это существо пЕнисов.
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+5
0
Djon (Киев)
28.07.2020 в 17:29
ты то клоун дениска чего сюда лезешь?
Ответить
+5
0
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 17:28
Теперь все точно понятно)))))
Ответить
0
0
Dr. House (Подолье)
28.07.2020 в 17:31
Извините, что именно?
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+1
0
adidas77 (Cумы)
28.07.2020 в 17:34
Что хозяин дал команду - Фас!
+2
0
Dr. House (Подолье)
28.07.2020 в 17:45
Спустил собачку с поводка?))(
0
0
DynamoTernopil (Тернопіль)
28.07.2020 в 17:28
Мені починає подобатись призначення Луческу))) Ой шо буде як Динамо виграє суперкубок )))
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.07.2020 в 17:22
Не знаю смог ли он бы заснуть, но соснуть наверное пришлось бы)))
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+3
-1


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