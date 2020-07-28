Денисов: Поинтересовался у Срны, мог бы он заснуть в доме Суркисов

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов поделился своим мнением о сотрудничестве "Динамо" с одиозным экс-тренером "Шахтера" Мирчей Луческу.

"Я точно знаю, что Мирча Луческу в Киеве останавливался в доме Игоря и Григория Суркисов. Вечером переговорил с Дарио Срной, поинтересовавшись: ты бы заснул в доме Суркисов? Дарио наотрез отказывался верить в это, но это действительно правда.

События последних дней? Ну какая переписка частично была выложена? Я знаю точно, что Луческу выжат как лимон от давления, которое произошло с точки зрения имен с обеих сторон, позицию "Шахтера" в лице Сергея Палкина, и он действительно хотел дать заднюю. Он попал под пресс", - сказал Денисов.

Напомним, что после своего назначения Луческу написал письмо, в котором попросил об отставке из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов. Впрочем, чуть позже ситуация решилась после переговоров Суркиса с тренером, благодаря которым румынский специалист все-таки остается у руля киевского клуба.