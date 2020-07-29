Стал известен последний представитель Украины в еврокубках

В среду, 29 июля, состоялся финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы , в котором "Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве принимал "Мариуполь".

Основное время матча закончилось вничью 0:0, однако в экстратайме "Колос" забил гол и выиграл матч со счетом 1:0.

Таким образом, именно "Колос" пробился в Лигу Европы следующего сезона и стартует в турнире со второго квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии состоится 31-го августа, а матч (противостояние будет состоять из одной игры) запланирован на 17 сентября.

По состоянию на сейчас известно, что соперниками могут быть "Кайрат" (Казахстан), "Жальгирис" (Литва), "Орхус" (Дания), "Мотеруэлл" (Шотландия), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Кукес" (Албания), "Анортосис" (Кипр), "Арис", ОФИ Крит (оба – Греция), "Валетта" (Мальта), "Вентспилс" (Латвия), "Олимпия" (Словения), "Крузейдерс" (Сев. Ирландия), "Линкольн" (Гибралтар), "Серветт" (Швейцария), "Войводина", ТСЦ (оба – Сербия), "Нымме Калью" (Эстония), "Осиек" (Хорватия), "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Хаммарбю" (Швеция), "Санта-Колома" (Андорра), "Хафнарфьордюр" (Исландия), "Будё-Глимт", "Викинг" (оба – Норвегия), "Прогресс" (Люксембург), "Ритеряй" (Литва), ЦСКА (София, Болгария), "Сутьеска" (Черногория), "Гонвед" (Венгрия), "Маккаби" (Хайфа), "Бейтар" (оба – Израиль), "Ордабасы", "Кайсар" (оба – Казахстан), "Нефтчи" (Азербайджан), "Шемрок Роверс" (Ирландия), Б36 (Фарерские острова).

Напомним, что в следующем сезоне в еврокубках от Украины также сыграют "Шахтер" (группа Лиги чемпионов), "Динамо" (квалификация ЛЧ или группа ЛЕ), "Заря" (группа Лиги Европы) и "Десна" (третий отборочный раунд Лиги Европы).