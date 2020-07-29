  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стал известен последний представитель Украины в еврокубках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен последний представитель Украины в еврокубках

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос дебютирует в еврокубках

Стал известен последний представитель Украины в еврокубках
Новина українською

В среду, 29 июля, состоялся финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы, в котором "Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве принимал "Мариуполь".

Основное время матча закончилось вничью 0:0, однако в экстратайме "Колос" забил гол и выиграл матч со счетом 1:0.

Таким образом, именно "Колос" пробился в Лигу Европы следующего сезона и стартует в турнире со второго квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии состоится 31-го августа, а матч (противостояние будет состоять из одной игры) запланирован на 17 сентября.

По состоянию на сейчас известно, что соперниками могут быть "Кайрат" (Казахстан), "Жальгирис" (Литва), "Орхус" (Дания), "Мотеруэлл" (Шотландия), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Кукес" (Албания), "Анортосис" (Кипр), "Арис", ОФИ Крит (оба – Греция), "Валетта" (Мальта), "Вентспилс" (Латвия), "Олимпия" (Словения), "Крузейдерс" (Сев. Ирландия), "Линкольн" (Гибралтар), "Серветт" (Швейцария), "Войводина", ТСЦ (оба – Сербия), "Нымме Калью" (Эстония), "Осиек" (Хорватия), "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Хаммарбю" (Швеция), "Санта-Колома" (Андорра), "Хафнарфьордюр" (Исландия), "Будё-Глимт", "Викинг" (оба – Норвегия), "Прогресс" (Люксембург), "Ритеряй" (Литва), ЦСКА (София, Болгария), "Сутьеска" (Черногория), "Гонвед" (Венгрия), "Маккаби" (Хайфа), "Бейтар" (оба – Израиль), "Ордабасы", "Кайсар" (оба – Казахстан), "Нефтчи" (Азербайджан), "Шемрок Роверс" (Ирландия), Б36 (Фарерские острова).

Напомним, что в следующем сезоне в еврокубках от Украины также сыграют "Шахтер" (группа Лиги чемпионов), "Динамо" (квалификация ЛЧ или группа ЛЕ), "Заря" (группа Лиги Европы) и "Десна" (третий отборочный раунд Лиги Европы).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
29.07.2020 в 22:29
даешь кубок ЛЕ в Коваливку! Уже с уверенностью можно сказать, что финал ЛЕ будет Колос-Барселона.Причем Месси не забьет пенальти (статистика сайта это подтверждает).
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
29.07.2020 в 22:38
Не гони. Финал будет Десна - Колос ...))) Барселона и Милан будут разбиты в полуфинале!
Ответить
+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
29.07.2020 в 23:22
Шутник... Колос-на коне, а металлург-в го вне...
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
29.07.2020 в 22:26
Браво земляки ! Васильківщина дякує Вам за фантастичну гру ! Успіхів в єврокубку !!!
Ответить
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
29.07.2020 в 23:14
Так ти з харківщини, чи з київщини, зроби ситуацію зрозумілішою
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
29.07.2020 в 23:23
Крепостной строй отменили в 1861 году, живу и работаю там,где сам хочу...
0
0
avatar
okolegko (Київ)
29.07.2020 в 23:38
Тобто ти донбасятне гуано, яке себе ідентифікує як український користувач. Все зрозуміло. Хоча є підозра, що ти з території пацакії. Я подивлюся...
0
0
vlotko (Броди)
29.07.2020 в 22:22
Як не крути Колос по грі був сильніший і цим все сказано. Удачі Колосу, нехай претенденти з Європи шукають на карті України Ковалівку.
Ответить
+5
0
Конфуцій (Львів)
29.07.2020 в 22:12
Команда села Ковалівка в єврокубках, оце поворот! Молодці!!!
Ответить
+5
0
avatar
Drovko (Lviv)
29.07.2020 в 22:19
ого як заспівали дифірамби...а раніше казали недоклуб...колгосп)...
Ответить
0
-2
Алекс-666 (Запорожье)
29.07.2020 в 22:09
Это список сеяных команд?
Ответить
+1
0
djumba (Мелитополь)
29.07.2020 в 22:16
Нет, это общий список, посев еще сложно предугадать...
Ответить
+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
29.07.2020 в 22:16
команди з Фарер...Ліхтенштейну і їм подібні сіяні...ну ти смішний....це список усіх можливих суперників...читай уважно
Ответить
0
0
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
29.07.2020 в 22:27
Це список несіяних. Колос у посіві в цьому раунді
Ответить
+3
0
Леонід Скачков (Рівне)
29.07.2020 в 22:05
Суддя не зафіксував явне порушення правил Антюхом,коли він заліз на спину захиснику і забив гол,пропихнувши таким чином колгосп Червона Ціцька в єврокубки! Але що їм там робить? Вони відразу й вилетять-Арановського ж бо там не буде!
Ответить
+2
-5
avatar
Siren05 (Мариуполь)
29.07.2020 в 22:18
Да, гол забили с явным нарушением, но по игре стоит признать, Колос был лучше. Да и ещё, Арановский не добавил ни одной секунды матча в добавочное время. а ведь замены были и не одна. Вывод: Арановский всё-таки наших поддавливал, но это не оправдывает нашу неважную игру...
Ответить
+1
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...