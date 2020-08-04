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Колос презентовал двух летних новичков
Усиление перед Лигой Европы
"Колос" сегодня официально презентовал двух своих летних новичков - Никиту Кравченко и Евгения Новака.
С Евгением был подписан полноценный контракт, который истекает в 2022-м году. А вот Никита в команде Костышина проведет лишь один сезон, после чего вернется в "Динамо".
В прошлом сезоне "Колос" занял шестое место, после выиграл турнир четырех и завоевал право выступать в еврокубках.
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Источник:ФК "Колос"
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