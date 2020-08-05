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Официально: Янаков перешел в Зарю, Динамо сохранило 50 процентов прав на полузащитника
Игрок подписал полноценный контракт
Официальный сайт "Динамо" подтвердил, что Денис Янаков перешел в состав "Зари".
По условиям подписанной сделки, киевский клуб сумел сохранить 50 процентов прав на полузащитника. Генеральный директор "Зари" заявлял, что Денис подписал четырехлетний контракт.
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Янаков - воспитанник "Динамо". Прошедший сезон он выступал в "Черноморце", за который провел восемь матчей и забил четыре гола. Его аренда была завершена досрочно.
Отметим, что текущим летом "Заря" уже
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Источник:ФК "Динамо"
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
05.08.2020 в 19:57
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absurdlight (Kiev)
05.08.2020 в 20:02
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