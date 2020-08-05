Официально: Янаков перешел в Зарю, Динамо сохранило 50 процентов прав на полузащитника

Официальный сайт "Динамо" подтвердил, что Денис Янаков перешел в состав "Зари".

По условиям подписанной сделки, киевский клуб сумел сохранить 50 процентов прав на полузащитника. Генеральный директор "Зари" заявлял, что Денис подписал четырехлетний контракт.

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Янаков - воспитанник "Динамо". Прошедший сезон он выступал в "Черноморце", за который провел восемь матчей и забил четыре гола. Его аренда была завершена досрочно.