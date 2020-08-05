  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Янаков перешел в Зарю, Динамо сохранило 50 процентов прав на полузащитника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Янаков перешел в Зарю, Динамо сохранило 50 процентов прав на полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок подписал полноценный контракт

Официально: Янаков перешел в Зарю, Динамо сохранило 50 процентов прав на полузащитника
UA-Футбол
Новина українською

Официальный сайт "Динамо" подтвердил, что Денис Янаков перешел в состав "Зари".

По условиям подписанной сделки, киевский клуб сумел сохранить 50 процентов прав на полузащитника. Генеральный директор "Зари" заявлял, что Денис подписал четырехлетний контракт.

Читайте такжеГендиректор Зари подтвердил переход Дениса Янакова

Янаков - воспитанник "Динамо". Прошедший сезон он выступал в "Черноморце", за который провел восемь матчей и забил четыре гола. Его аренда была завершена досрочно.

Отметим, что текущим летом "Заря" уже подписала двух игроков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Денис Янаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Динамо"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hugo64 (PARIS)
05.08.2020 в 19:57
и ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Ответить
0
0
absurdlight (Kiev)
05.08.2020 в 20:02
На сколько я понимаю, то игрок перешёл бесплатно, но ДК получает 50% от последующего трансфера в случае если Заря его продаст. Если будет играть регулярно при Скрипнике, то можно помечтать о $ 1-2 млн (если Заря извлекла урок), а потом конечно дели суму напополам
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...