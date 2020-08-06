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СМИ: Супрягой интересуются десять клубов
Сразу три претендента из Италии
Украинский форвард Владислав Супряга никак не дает покоя европейским клубам. Интересную информацию распространяет Corriere dello Sport.
Наиболее активный претендент на форварда, итальянская "Болонья", готова была арендовать Супрягу с возможностью выкупа следующим летом. Киев ответил отказом. Клуб поднял цену на форварда до 12 миллионов евро.
Однако не только "Болонья" интересуется победителем молодежного чемпионата мира. Интерес к нему приписывают еще девяти неназванным клубам. Трое этих претендентов - из Италии.
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