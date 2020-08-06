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СМИ: Супрягой интересуются десять клубов

Премьер-лига
(4 голосов)

Сразу три претендента из Италии

СМИ: Супрягой интересуются десять клубов
UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Владислав Супряга никак не дает покоя европейским клубам. Интересную информацию распространяет Corriere dello Sport.

Наиболее активный претендент на форварда, итальянская "Болонья", готова была арендовать Супрягу с возможностью выкупа следующим летом. Киев ответил отказом. Клуб поднял цену на форварда до 12 миллионов евро.

Читайте такжеСМИ: Динамо готово отпустить Супрягу за 8-10 миллионов евро

Однако не только "Болонья" интересуется победителем молодежного чемпионата мира. Интерес к нему приписывают еще девяти неназванным клубам. Трое этих претендентов - из Италии.

Ранее была информация, что новый тренер "Динамо" рассчитывает на Супрягу.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Corriere dello Sport
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Комментарии (3)
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Sh@itan (Львів)
06.08.2020 в 18:57
Які 10-12 міліонів максимум 5 і то в розстрочку якщо буде результат. Невже в ДК далі впевнені що у них класні гравці а не звичайні середняки класом то най на результати подивляться. І в ДК його тримати не слід - не заграє. Віддавати і бігом пока ще щось дають а то скоро зіркова хвороба начнеться як в більшості
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+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
06.08.2020 в 18:29
Жаль, что не 11-ть, а то можно было написать, что интересуются десятки клубов...
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+2
-1
Sneg SD (Умань)
06.08.2020 в 18:27
Чому не 20-30?10 клубів? Ви серйозно? Навіть КР і Мессі менше клубів цікавлять
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+3
-1


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