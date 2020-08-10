Олег Кононов: Карпаты возродятся, это душа и сердце всей Западной Украины

Недавно UA-Футбол публиковал материал о судьбе львовских "Карпат", в котором своим мнением делились специалисты, в разное время работавшие в этом клубе. Среди главных тренеров, прокомментировавших ситуацию в нем, была бы весьма кстати точка зрения Олега Кононова - человека, сумевшего продержаться в этой должности довольно продолжительный временной отрезок. Да-да, именно продержаться, ведь в период правления клубом Петра Дыминского тренеры менялись в нем, словно перчатки. Да что там перчатки - как погода в майский день! Именно Кононов стал тем редким исключением, которое будут еще долго вспоминать львовские болельщики. На посту главного тренера "Карпат" он проработал ни много ни мало три с половиной года - на три меньше, чем рекордсмен по части проведенных лет во главе зелено-белых Мирон Маркевич. Правда, не беспрерывно, а в общей сложности.

Сейчас 54-летний Олег Кононов, за плечами которого помимо "Карпат" имеется опыт работы в еще одном украинском клубе - "Севастополе", трудится на благо латвийского футбола. С начала февраля этого года он возглавляет ФК "Рига", в котором до переезда в луганскую "Зарю" работал Виктор Скрипник. Нынешняя команда Кононова идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Латвии, не теряя очков на протяжении 11 (!) туров кряду. Перед бывшим рулевым "Карпат" на внутренней арене стоят самые высокие цели, которые он намеревается воплотить в жизнь. В этом ему пригодится опыт, приобретенный в том числе и во Львове в период с сезона-2008/09 до осенней части сезона-2011/12.

- О том времени у меня до сих пор сохранились самые теплые воспоминания, - делится с корреспондентом UA-Футбол Олег Кононов. - Ведь в "Карпатах", куда я пришел после работы в клубной системе молдавского "Шерифа", дебютировал в роли главного тренера. Для меня, как молодого специалиста, в ту пору приходилось познавать особенности управления коллективом, в котором было собрано немало талантливых ребят. К счастью, с этим проблем не возникло.

- Как оказались в "Карпатах"?

- Мне позвонил спортивный директор Юрий Дьячук-Ставицкий, ставший инициатором моего прихода в этот клуб. Вскоре я ответил согласием, после чего и прибыл во Львов. Недавно с большим огорчением узнал, что Юрия Михайловича не стало. Дьячук-Ставицкий был человеком, преданным футболу в целом и "Карпатам" в частности. Пользуясь возможностью, хочу выразить соболезнования его родным и близким.

- До вашего появления в западноукраинском городе в "Карпатах" достаточно часто менялись тренеры. Не задумывались о том, что подобная участь может в скором времени постигнуть и вас?

- Во Львов я приехал со своей концепцией. Она заключалась в том, чтобы систематизировать всю подготовку под единый результат - начиная от юношеского футбола и заканчивая главной командой. Мы с тогдашним президентом клуба Петром Дыминским обговорили эту клубную пирамиду до мелочей, и я приступил к работе. Поначалу было непросто, ведь мне пришлось прививать команде свое видение игры - а это организованный и агрессивный футбол. Для воплощения этой цели в жизнь необходимо было определенное время, поэтому в наших турнирных делах не обошлось без вполне естественных шероховатостей. "Карпаты" не сразу обрели стабильность, из-за чего набор очков давался с трудом. Помнится, на наш поединок с "Таврией" в Симферополь прилетел Дыминский. Он тогда сказал мне: мол, в случае неудачи в игре с крымчанами ему придется что-то менять. Я понимал, что для меня тот матч имел определяющее значение: если будет неудовлетворительный результат, то отставка неизбежна. Но мы тогда выиграли 4:1, после чего дела "Карпат" пошли по нарастающей. С каждым матчем команда прибавляла, участились победы. Тот сезон мы завершили на девятом месте, а в двух следующих занимали пятое.

- Во Львове до сих пор с ностальгией вспоминают еврокубковый сезон-2010/11, в котором "Карпаты" впервые в своей истории преодолели три этапа и оказались в групповом турнире Лиги Европы.

- Знаете, как-то в самом начале своей работы в "Карпатах" я смотрел из окна раздевалки стадиона "Украина" на саму арену и дал себе зарок: сделать все для того, чтобы наступило время, когда она будет забита до отказа. И моя мечта сбылась. Никогда не забуду ответный матч плей-офф с турецким "Галатасараем" во Львове, когда заполенные трибуны ликовали после финального свистка. Благодаря голу Артема Федецкого на третьей компенсированной ко второму тайму минуте нам удалось выйти в групповой раунд Лиги Европы, сравняв счет! Чуть больше 28 тысяч зрителей пришло и на наш первый матч в группе с дортмундской "Боруссией", возглавляемой в ту пору Юргеном Клоппом. Тот поединок проходил в драматичной борьбе, в которой "Карпаты" уступили с минимальным счетом, забив в ворота немецкого клуба три мяча. В те незабываемые мгновенья чувствовал себя счастливым человеком.

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- С тех пор много воды утекло. За время вашей работы в Латвии ситуация в "Карпатах" дошла до того, что из-за двух неявок на матчи с "Мариуполем" львовская команда снялась с чемпионата.

- Да, слышал об этом. Очень расстроен из-за того, что сейчас происходит с "Карпатами". Но я уверен, что у львовского клуба будет возрождение. "Карпаты" - это душа и сердце не только Львова, но и всей Западной Украины. В этом городе и регионе всегда были, есть и будут таланты. Это игроки, тренеры, менеджеры и, конечно же, бизнесмены. Уверен, вскоре мы увидим заполненный и ревущий стадион "Украина" с лозунгом "Карпаты", "Карпаты"!". Вообще в таком футбольном городе, как Львов, особая энергетика. За время работы в нем я в этом имел возможность убедиться. Там есть все для того, чтобы иметь сильную и конкурентноспособную команду. По части футбола во Львове весьма развита преемственность поколений: у того или другого молодого футболиста в свое время мог играть не только отец, но и дед. Что касается "Карпат", то в их выступлениях прослеживается определенная цикличность. Если в какой-то период у команды не ладятся турнирные дела, то спустя какое-то время все становится на места и результаты идут вгору. В том, что черная полоса для футбольного Львова сменится на белую, ничуть не сомневаюсь. Я с большим уважением отношусь к львовским болельщикам, фанатам, игрокам, сотрудникам и руководству клуба, до сих пор вспоминая игры команды на внутренней арене и в Лиге Европы. Это были незабываемые моменты моей профессиональной карьеры, и я благодарен судьбе за то, что удалось такое испытать.

- Что скажете о выступлении сборной Украины, завоевавшей путевку на чемпионат Европы с первого места?

- Тренерскому штабу во главе с Андреем Шевченко удалось создать по-настоящему сильную команду. Когда-то нас с ним познакомил нынешний генеральный директор киевского "Динамо" Реваз Чохонелидзе. Это было незадолго до завершения активных выступлений Андрея в роли игрока. Пообщавшись с ним, я понял, что у нас взгляды на футбол совпадают. Лишний раз убедился в этом уже теперь, увидев игру украинской сборной под руководством Шевченко. Это именно тот футбол, который я и прививаю своим подопечным. Вообще стоит отметить, что Украина всегда была богата на футбольные таланты. Игроков высокой квалификации в любом десятилетии в ней было более, чем достаточно. Тот факт, что обладателями Золотого мяча в разные годы становились трое украинцев - Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко говорит о многом.

- Как работается вам в "Риге"?

Все хорошо. В клубе стараются создавать необходимые условия для достижения высоких результатов. Кстати, в "Риге" встретил украинского специалиста, который работает тренером по физподготовке. Им является Павел Сиренко, много лет трудившийся с Мироном Маркевичем в харьковском "Металлисте" и днепропетровском "Днепре".