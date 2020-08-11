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Благодаря голам Шахаба и игрока на просмотре Олимпик обыграл любительскую команду

Премьер-лига
(2 голосов)

Возвращение Ксенза

Благодаря голам Шахаба и игрока на просмотре Олимпик обыграл любительскую команду
Новина українською

В воскресенье олимпийцы из Донецка провели третий товарищеский поединок. Соперником был любительский клуб из Киева "Рубикон".

В матче сыграл фланговый хавбек Павел Ксенз, с которым клуб расстался только в конце июля. Однако, как сообщал футбольный журналист Олег Барков, через неделю руководство клуба решило вернуть игрока. С ним должны подписать новое соглашение.

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Товарищеский матч

Учебно-тренировочная база Счастливое

09.08.2020.

Олимпик (Донецк) - Рубикон (Киев) - 2:1

Голы: Шахаб (6), игрок на просмотре (60) - Завийский (в свои ворота, 16)

Олимпик (первый тайм): Кичак, Гошкодеря, Снурницин, Лукьянчук, Ксенз, Цимбалюк, Завийский, Романовский, Кириленко, игрок на просмотре, Шахаб

Олимпик (второй тайм): Кичак, игрок на просмотре, Лукьянчук, Лебеденко, Пасич, игрок на просмотре, Чогадзе, игрок на просмотре, Кравчук, Политыло, Шахаб (Кириленко, 70).

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В статье: Павел Ксенз Товарищеский матч Олимпик (Донецк) Контрольный матч спарринг Рубикон (Киев)
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Источник:
Олімпік

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