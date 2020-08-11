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Благодаря голам Шахаба и игрока на просмотре Олимпик обыграл любительскую команду
Возвращение Ксенза
В воскресенье
В матче сыграл фланговый хавбек Павел Ксенз, с которым клуб расстался только в конце июля. Однако, как сообщал футбольный журналист Олег Барков, через неделю руководство клуба решило вернуть игрока. С ним должны подписать новое соглашение.
Товарищеский матч
Учебно-тренировочная база Счастливое
09.08.2020.
Олимпик (Донецк) - Рубикон (Киев) - 2:1
Голы: Шахаб (6), игрок на просмотре (60) - Завийский (в свои ворота, 16)
Олимпик (первый тайм): Кичак, Гошкодеря, Снурницин, Лукьянчук, Ксенз, Цимбалюк, Завийский, Романовский, Кириленко, игрок на просмотре, Шахаб
Олимпик (второй тайм): Кичак, игрок на просмотре, Лукьянчук, Лебеденко, Пасич, игрок на просмотре, Чогадзе, игрок на просмотре, Кравчук, Политыло, Шахаб (Кириленко, 70).