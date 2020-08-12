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Десна подписала контракт с нападающим - не новым для клуба
После полгода в "Олимпике"
27-летний нападающий Максим Дегтярев официально стал игроком черниговской "
Контракт подписан сроком на 2 года.
Он провел первую часть сезона 2019/2020 в Чернигове, успел сыграть в составе "Десны" 15 матчей, забил при этом 2 гола.
Вторую половину сезона до сих пор был в донецком "Олимпике" (7 матчей, 2 гола).
Максим родился 30 мая 1993 в городе Кировск. Воспитанник алчевской "Стали". Выступал также в составе донецкого "Металлурга", краматорского "Авангарда" и ФК "Полтава".
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Источник:Десна
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Комментарии (6)
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Emperor9 (Чернігів)
12.08.2020 в 15:20
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Dimka26 (Чернигов)
12.08.2020 в 15:25
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yunguvnor (м. Чернігів)
12.08.2020 в 14:11
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белорус (Киев)
12.08.2020 в 15:09
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0
0
Chicosq (Чернигов)
12.08.2020 в 15:27
0
0
simargl (Чернигов)
12.08.2020 в 13:56
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