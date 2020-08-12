Десна подписала контракт с нападающим - не новым для клуба

27-летний нападающий Максим Дегтярев официально стал игроком черниговской " Десны ".

Контракт подписан сроком на 2 года.

Он провел первую часть сезона 2019/2020 в Чернигове, успел сыграть в составе "Десны" 15 матчей, забил при этом 2 гола.

Вторую половину сезона до сих пор был в донецком "Олимпике" (7 матчей, 2 гола).

Максим родился 30 мая 1993 в городе Кировск. Воспитанник алчевской "Стали". Выступал также в составе донецкого "Металлурга", краматорского "Авангарда" и ФК "Полтава".