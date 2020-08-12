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Десна подписала контракт с нападающим - не новым для клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

После полгода в "Олимпике"

Десна подписала контракт с нападающим - не новым для клуба
Новина українською

27-летний нападающий Максим Дегтярев официально стал игроком черниговской "Десны".

Контракт подписан сроком на 2 года.

Он провел первую часть сезона 2019/2020 в Чернигове, успел сыграть в составе "Десны" 15 матчей, забил при этом 2 гола.

Вторую половину сезона до сих пор был в донецком "Олимпике" (7 матчей, 2 гола).

Максим родился 30 мая 1993 в городе Кировск. Воспитанник алчевской "Стали". Выступал также в составе донецкого "Металлурга", краматорского "Авангарда" и ФК "Полтава".

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) УПЛ Максим Дегтярев
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Источник:
Десна

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Комментарии (6)
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Emperor9 (Чернігів)
12.08.2020 в 15:20
Нападників вже перебор, не вистачає центрального розігруючого півзахисника, під нападниками.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
12.08.2020 в 15:25
Шевцов вроде как разыгрался на товарняках. Но будет ли он играть в старте на весь сезон. Молодой очень
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0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
12.08.2020 в 14:11
Сосна знову збирає неліквід при, здавалося б, хорошому бюджеті. Безперспективна і убога команда з таким самим тренером. Сподіваюся, за Фаворовим підуть і інші хороші гравці.
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+1
-3
белорус (Киев)
12.08.2020 в 15:09
Дегтярев нормальный игрок, не помешает, это точно. Тут другое важнее, как они собираются позицию Фаворова закрывать и где Кузык?
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0
0
Chicosq (Чернигов)
12.08.2020 в 15:27
На позицию Кузыка уже подписали молодое дарование Мудрык, а на пз есть человек скоро подпишут!!!
0
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avatar
simargl (Чернигов)
12.08.2020 в 13:56
Добро пожаловать, Максим... !!! Надеюсь пригодится в тяжёлом ритме нового сезона и сможет раскрыться не хуже , чем в Полтаве !!! Ох и любит Рябоконь возвращать игроков ))))... удачи, забитых мячей и побед !!!
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