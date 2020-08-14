Контрольный матч. Дебютный гол Мудрика помогает Десне обыграть Олимпик

Клубы УПЛ продолжают проводить спарринги, готовясь к новому сезону. Сегодня "Десна" сыграла против "Олимпика".

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Подопечные Рябоконя оказались сильнее, забив по разу в каждом из таймов. Примечательно, что дебютный гол в составе "северян" забил Михаил Мудрик. Он на один сезон был арендован у "Шахтера".

Новый сезон украинского чемпионата начинается уже на следующей неделе .

"Десна" - "Олимпик" 2:0

Голы: Мудрик, 34, Будковский, 90

"Десна": Литовка (Паст, 46), Конопля (Старенький, 72), Тамм (Имереков, 72), Ермаков, Западня (Мостовой, 68), Огиря, Гуцуляк (Хльобас, 46, Шевцов, 68), Арвеладзе (Домбровский, 59), Мудрик (Калитвинцев, 59), Тотовицкий (Картушов, 59), Филиппов (Будковский, 46)

"Олимпик": Кичак (Альими 45) - Зотько (Гошкодеря 60), Снурницын (Лукьянчук 60), Пасич (Ксенз 45), Лебеденко (Пасич 70), Завийский (Кравчук 60), Романовский (Габелок 60), Политыло (Завийский 75), Тейшейра (игрок на просмотре 60), Чогадзе (Кириленко 60), Шахаб (Баланюк 60)