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Аталанта рассматривает возможность приобретения лидера киевского Динамо
Может стать одноклубником Малиновского?
Итальянская "Аталанта" ведет переговоры по поводу трансфера полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука. По информации Meta Ratings, сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро (не включая бонусы).
Тем менее, руководство "бергамасков" имеет в свое арсенале несколько альтернатив. Как сообщает источник, одной из них является футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков.
Кандидатура 22-летнего лидера столичной команды также якобы рассматривается как усиление "Аталанты". Однако на данный момент тяжело оценить шансы на переезд Цыганкова в Италию – переговоры между клубами могут быть прекращены.