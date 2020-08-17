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Аталанта рассматривает возможность приобретения лидера киевского Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Может стать одноклубником Малиновского?

Аталанта рассматривает возможность приобретения лидера киевского Динамо
Новина українською

Итальянская "Аталанта" ведет переговоры по поводу трансфера полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука. По информации Meta Ratings, сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро (не включая бонусы).

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Тем менее, руководство "бергамасков" имеет в свое арсенале несколько альтернатив. Как сообщает источник, одной из них является футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Кандидатура 22-летнего лидера столичной команды также якобы рассматривается как усиление "Аталанты". Однако на данный момент тяжело оценить шансы на переезд Цыганкова в Италию – переговоры между клубами могут быть прекращены.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Динамо (Киев) Алексей Миранчук Виктор Цыганков Цыганков
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (6)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
17.08.2020 в 09:29
питання ЗА СКІЛЬКИ І НА СКІЛЬКИ (євро і років)...?
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0
-1
VAO (Луганск)
17.08.2020 в 09:17
Им кст по стилю игры реально мог михайлисенко подойти. Но уровень пока не соответствует уровню серии А может через годик что-то и нарисуется
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0
-1
VAO (Луганск)
17.08.2020 в 09:15
Судя по последним новостям в аталанта тупо просматривает игроков упл всех. Уже бредом попахивает если честно
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0
-1
MaximSK (Киев)
17.08.2020 в 08:58
Аталанта может купить Цыганкова после того как Малиновский хорошо провел в целом сезон. И на позиции правого вингера у Аталанты играет Иличич, который часто травмируется, если Цыганков сможет адаптироваться и не будет часто получать травмы, может получить достаточно игрового времени.
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+1
-1
avatar
zloyded (Киев)
17.08.2020 в 08:50
Жодна команда, повторюсь - жодна з Топ-чемпіонатів не купить "скляного" гравця, що ніколи не може пройти зборів і набрати форму разом з командою до старту чемпіонату! Там не дурники сидять і все аналізують, все бачать! Аби за 10 лямів хоч кудись спихнути, було б за щастя для Динамо! Нажаль, але це реалії по Циганкову і нікуди від них не втікти!
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0
-2
royalstas (Вінниця)
17.08.2020 в 08:39
За кришталевого хлопчика Суркіс захоче лям 25 без урахування бонусів)))
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0
-3


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