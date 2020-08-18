Премьер-лига
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Дикий: На следующий сезон бюджет УПЛ немного меньше, чем в предыдущие два года
Но сумму функционер не озвучил
Исполнительный директор
– На собрании участников УПЛ единогласно проголосовали все вопросы повестки дня. В частности, приняли в состав УПЛ клубы, которые поднялись из Первой лиги. Также утвердили бюджет на следующий сезон.
- И какой бюджет УПЛ на новый сезон?
– Скажу, что он немного меньше, чем в предыдущие два года.
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Источник:Трибуна
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