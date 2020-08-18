Дикий: На следующий сезон бюджет УПЛ немного меньше, чем в предыдущие два года

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, какой бюджет лиги был утвержден на сезон 2020/21.

– На собрании участников УПЛ единогласно проголосовали все вопросы повестки дня. В частности, приняли в состав УПЛ клубы, которые поднялись из Первой лиги. Также утвердили бюджет на следующий сезон.

- И какой бюджет УПЛ на новый сезон?

– Скажу, что он немного меньше, чем в предыдущие два года.