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Коноплянка сменил номер в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

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Коноплянка сменил номер в Шахтере
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка сменил игровой номер в команде.

Начиная с нового сезона, вингер будет выступать под №70.

Напомним, что ранее Евгений играл под номером 15.

Отметим, что украинец перешел в "Шахтер" из "Шальке" в сентябре прошлого года и за это время сыграл за "горняков" 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Po4eson (Одесса)
19.08.2020 в 22:47
Нужно было по кпд номер брать. 0
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
19.08.2020 в 22:45
Да, со старым номером он явно не мог бегать дольше 15 минут за игру. С новым его наверняка на 70 минут должно хватать. Что ж раньше не поменяли.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 22:48
теперь будет выходить с 70-й минуты
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0
0


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