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Коноплянка сменил номер в Шахтере
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Полузащитник "Шахтера"
Начиная с нового сезона, вингер будет выступать под №70.
Напомним, что ранее Евгений играл под номером 15.
Отметим, что украинец перешел в "Шахтер" из "Шальке" в сентябре прошлого года и за это время сыграл за "горняков" 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
⚒ Наш новий номер 7️⃣0️⃣ @konoplyanka.official ???? ⠀ ⚒ Our new number 7️⃣0️⃣ @konoplyanka.official ???? ⠀ ⚒ Наш новый номер 7️⃣0️⃣ @konoplyanka.official ???? ⠀ #Коноплянка #Konoplyanka #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #newseason #новыйсезон #Львів #Lviv #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague