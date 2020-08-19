Коноплянка сменил номер в Шахтере

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка сменил игровой номер в команде.

Начиная с нового сезона, вингер будет выступать под №70.

Напомним, что ранее Евгений играл под номером 15.

Отметим, что украинец перешел в "Шахтер" из "Шальке" в сентябре прошлого года и за это время сыграл за "горняков" 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.