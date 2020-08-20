Кравец: Ради возвращения в Динамо я пошел на финансовые потери

Нападающий "Динамо" Артем Кравец поделился впечатлениями от возвращения в киевский клуб.

- Наверное, в первую очередь, мне стало легче, что это закончилось и воплотилось в жизнь. Конечно, я очень рад. Узнал буквально несколько дней назад об интересе со стороны моего родного клуба. Безумно рад, что могу вернуться и принести пользу своему, говоря от души, любимого клуба всей моей жизни.

- Ты возвращаешься с надеждой быть первым форвардом киевского “Динамо”?

- В первую очередь я возвращаюсь помочь родному клубу вернуть те заслуги и достижения, которые были, когда я еще играл за эту команду. Для меня самое важное, чтобы “Динамо” Киев стало чемпионом Украины, попало в групповой раунд Лиги чемпионов, добилось успехов и побед. Мои индивидуальные заслуги уходят на второй план. В первую очередь - командный результат. Я, конечно же, хочу добиваться личных наград, но это никогда для меня не играло огромную роль.

- Тот факт, что ты вернулся домой, а не едешь в другую страну - вдвойне приятно?

- Да, конечно. Намного проще и приятнее находиться в родной стране, с семьей, с родными, близкими. Тем более, в городе, в котором прожил большую часть своей жизни, конечно, в этом плане все стало намного лучше.

- Кроме чемпионского титула мы еще имеем в виду европейский уровень. Сразу с твоей карьеры мы вспоминаем матч с “Валенсией”…

- Хотелось бы конечно, чтобы “Динамо” добивалось высот и в еврокубках. Это тоже очень важно. Европейское имя киевского “Динамо” уважают в Европе и во всем мире, так что следует поддерживать европейские традиции команды на высоком уровне. Это тоже одна из целей.

- Можно ли сказать, что это мотивация? Как правило, свободные агенты имеют статус не совсем мотивированных…

- Начнем с того, что я не был свободным агентом, когда “Динамо” ко мне обратилось. У меня еще был год контракта. Поэтому, это просто была моя инициатива. “Динамо” Киев - это мой родной клуб. Мы быстро обо всем договорились. В принципе, я практически не спорил с руководством турецкого клуба. Я согласился на их условия, чтобы побыстрее вернуться в “Динамо”.

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- Пошел ли ты на финансовые потери ради перехода?

- Да, я пошел на финансовые потери. Я ничего не скрываю, только не имею права называть цифры. Не думаю, что в этом мире все измеряется финансами. Я был рад, когда это все закончилось. Радость моей супруги - это для меня было намного важнее.

- По ком из партнеров соскучился больше всего?

- На самом деле немного осталось тех, с кем я играл. Но я буду рад видеть всех ребят. Заочно я их всех знаю, потому что не пропускал игры “Динамо” никогда. Следил за ситуацией