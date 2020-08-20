  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кравец: Ради возвращения в Динамо я пошел на финансовые потери
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кравец: Ради возвращения в Динамо я пошел на финансовые потери

Премьер-лига
(4 голосов)

"В этом мире не все измеряется финансами"

Кравец: Ради возвращения в Динамо я пошел на финансовые потери
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Кравец поделился впечатлениями от возвращения в киевский клуб.

- Наверное, в первую очередь, мне стало легче, что это закончилось и воплотилось в жизнь. Конечно, я очень рад. Узнал буквально несколько дней назад об интересе со стороны моего родного клуба. Безумно рад, что могу вернуться и принести пользу своему, говоря от души, любимого клуба всей моей жизни.

- Ты возвращаешься с надеждой быть первым форвардом киевского “Динамо”?

- В первую очередь я возвращаюсь помочь родному клубу вернуть те заслуги и достижения, которые были, когда я еще играл за эту команду. Для меня самое важное, чтобы “Динамо” Киев стало чемпионом Украины, попало в групповой раунд Лиги чемпионов, добилось успехов и побед. Мои индивидуальные заслуги уходят на второй план. В первую очередь - командный результат. Я, конечно же, хочу добиваться личных наград, но это никогда для меня не играло огромную роль.

- Тот факт, что ты вернулся домой, а не едешь в другую страну - вдвойне приятно?

- Да, конечно. Намного проще и приятнее находиться в родной стране, с семьей, с родными, близкими. Тем более, в городе, в котором прожил большую часть своей жизни, конечно, в этом плане все стало намного лучше.

- Кроме чемпионского титула мы еще имеем в виду европейский уровень. Сразу с твоей карьеры мы вспоминаем матч с “Валенсией”…

- Хотелось бы конечно, чтобы “Динамо” добивалось высот и в еврокубках. Это тоже очень важно. Европейское имя киевского “Динамо” уважают в Европе и во всем мире, так что следует поддерживать европейские традиции команды на высоком уровне. Это тоже одна из целей.

- Можно ли сказать, что это мотивация? Как правило, свободные агенты имеют статус не совсем мотивированных…

- Начнем с того, что я не был свободным агентом, когда “Динамо” ко мне обратилось. У меня еще был год контракта. Поэтому, это просто была моя инициатива. “Динамо” Киев - это мой родной клуб. Мы быстро обо всем договорились. В принципе, я практически не спорил с руководством турецкого клуба. Я согласился на их условия, чтобы побыстрее вернуться в “Динамо”.

Читайте такжеАртем Кравец: Мое сердце всегда будет принадлежать только Динамо

- Пошел ли ты на финансовые потери ради перехода?

- Да, я пошел на финансовые потери. Я ничего не скрываю, только не имею права называть цифры. Не думаю, что в этом мире все измеряется финансами. Я был рад, когда это все закончилось. Радость моей супруги - это для меня было намного важнее.

- По ком из партнеров соскучился больше всего?

- На самом деле немного осталось тех, с кем я играл. Но я буду рад видеть всех ребят. Заочно я их всех знаю, потому что не пропускал игры “Динамо” никогда. Следил за ситуацией

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sofia_vitas (London)
20.08.2020 в 22:09
Удачи Артём, уверен что ты ещё принесешь не мало пользы,родному клубу!!!
Ответить
+1
-1
bimbobo (Lviv)
20.08.2020 в 22:03
Тепер він Динамо буде платити? Тому що він і безплатно не потрібен! Краще награвати Супрягу і Русина!
Ответить
+1
-1
Emperor9 (Чернігів)
20.08.2020 в 21:55
Оце так ощасливив нас Артемка, хоча краще за нього лавку відшліфовувати в цьому складі може хіба що Соль
Ответить
+2
-1
kapkan (Луганск)
20.08.2020 в 21:47
Если бы сначала думали за спортивные победы, а не за Финансовые потери....
Ответить
+2
-1
avatar
Инспектор ( )
20.08.2020 в 21:09
Идиот
Ответить
+3
-6
Cvetujiy (Сумы)
20.08.2020 в 21:18
Зачем же так про себя? Верь в медицину, вдруг поможет.
Ответить
+4
-3
avatar
Инспектор ( )
20.08.2020 в 21:45
избитый коммент
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.08.2020 в 21:09
Финансовые потери.Суркис взял затарелку супа? Ох уж эти прибеднения футболистов
Ответить
+2
-6
Oлeкcин (Н.)
20.08.2020 в 21:17
Теперь он не просто за еду в клубе сидеть будет, ему теперь котлет не положено!
Ответить
+2
-4
Їжак Сергій (Маріуполь)
20.08.2020 в 20:52
Хай щастить, Артем! ............... Цікаво, чи радий тобі Луческу???
Ответить
+8
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...