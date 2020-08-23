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Тренер Руха Федык: Сразу сказывается разница между УПЛ и Первой лигой
Наставник "Руха" подвел итоги дебютного матча львовского клуба в УПЛ
Главный тренер ФК "Рух" Иван Федык поделился мыслями после
"Сразу сказывается разница между УПЛ и Первой лигой. Здесь за индивидуальные ошибки наказывают. Мы не забили свои моменты, после индивидуальных ошибок пропустили два гола. Остальное - уже последствия.
Настраивались на то, что нужно взять очки. Ехали с таким настроением. Разница в классе команды соперника, которая ошибок не прощает. Индивидуальные ошибки игроков, которые привели к пропущенным голам. В перерыве поговорили в раздевалке, договорились, что нужно выиграть второй тайм", - рассказал Федык.
Этот матч стал для "Руха" дебютным в Премьер-лиге Украины.