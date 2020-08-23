  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Руха Федык: Сразу сказывается разница между УПЛ и Первой лигой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Руха Федык: Сразу сказывается разница между УПЛ и Первой лигой

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Руха" подвел итоги дебютного матча львовского клуба в УПЛ

Тренер Руха Федык: Сразу сказывается разница между УПЛ и Первой лигой
Новина українською

Главный тренер ФК "Рух" Иван Федык поделился мыслями после разгромного поражения от полтавской "Ворсклы" в матче первого тура УПЛ.

"Сразу сказывается разница между УПЛ и Первой лигой. Здесь за индивидуальные ошибки наказывают. Мы не забили свои моменты, после индивидуальных ошибок пропустили два гола. Остальное - уже последствия.

Настраивались на то, что нужно взять очки. Ехали с таким настроением. Разница в классе команды соперника, которая ошибок не прощает. Индивидуальные ошибки игроков, которые привели к пропущенным голам. В перерыве поговорили в раздевалке, договорились, что нужно выиграть второй тайм", - рассказал Федык.

Этот матч стал для "Руха" дебютным в Премьер-лиге Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ Рух (Львов) Иван Федык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Ворскла"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
KDK2020 (Киев)
23.08.2020 в 23:54
Спочатку "ми не забили свої моменти" - я щось пропустив на початку гри, чи "моменти" були ще до гри?!
Ответить
0
-2
Lion Killer (Львів)
24.08.2020 в 00:00
То гляньте повтор - можливо, допоможе :)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...