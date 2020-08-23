Тренер Руха Федык: Сразу сказывается разница между УПЛ и Первой лигой

Главный тренер ФК "Рух" Иван Федык поделился мыслями после разгромного поражения от полтавской "Ворсклы" в матче первого тура УПЛ.

"Сразу сказывается разница между УПЛ и Первой лигой. Здесь за индивидуальные ошибки наказывают. Мы не забили свои моменты, после индивидуальных ошибок пропустили два гола. Остальное - уже последствия.

Настраивались на то, что нужно взять очки. Ехали с таким настроением. Разница в классе команды соперника, которая ошибок не прощает. Индивидуальные ошибки игроков, которые привели к пропущенным голам. В перерыве поговорили в раздевалке, договорились, что нужно выиграть второй тайм", - рассказал Федык.